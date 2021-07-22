Trafik kazasında hayatını kaybeden çift ve 2 kızı toprağa verildi

Afyonkarahisar-Konya kara yolunun 60. kilometresindeki Sultandağı ilçesi yakınlarında 5 araçlı trafik kazası meydana geldi. Otomobil çarpışmanın etkisiyle takla atarak şarampole devrildi. AFAD ve sağlık ekipleri, hurdaya dönen otomobildeki öğretmen çift Yasin ve Burcu (40), çocukları Zeynep Yaren (11) ile Başak Çetin'in (5) hayatını kaybettiği belirledi.

Afyonkarahisar Devlet Hastanesi Adli Tıp Kurumu Morgu'nda otopsisi yapılan Kırşehir nüfusuna kayıtlı Çetin ailesinin cenazesi Kırıkkale'ye getirildi. Çalılöz Mahallesi'ndeki Furkan Camii'nde cenaze namazı kılındı. Öğretmen çiftin annesi Yurdagül ve babası Şakir Çetin, gözyaşlarına boğuldu.

Yasin Çetin, eşi Burcu ve çocuklarıyla birlikte Kurban Bayramı dolayısıyla Konya'ya kayınpederine gitmek için yola çıkmıştı. Yasin ve Burcu Çetin çifti, Bursa'nın İznik ilçesinde sınıf öğretmenliği yapıyordu.