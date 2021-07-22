Türkiye için korkutan uyarı: Uzman isim "şimdiden başladık" diyerek dikkat çekti

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün sıcaklık ve yağış raporlarının ardından yayınladığı meteorolojik kuraklık ölçümlerinin yapıldığı haritaları değerlendiren İstanbul Aydın Üniversitesi'nden (İAÜ) Meteoroloji Uzmanı Dr. Güven Özdemir, "Basra alçak basıncı yaz aylarında etkili olur. Kavurucu sıcaklığın artmasına neden olur. Rüzgarı da kuvvetli olur ve toprak kurur. Kuraklığın gelişmesini de hızlandırıyor. Türkiye maalesef kuraklığı yaşamaya başladı. Uzun yılları alacak ama çöl iklimine doğru gidiyoruz. Şimdiden su sıkıntısı çekmeye başladık. İstanbul'daki barajların doluluğu yüzde 70 ama gittikçe azalacaktır. O nedenle kuraklık konusunda muhakkak Türkiye'de olağanüstü hal ilan edilmesi gerekir" diye konuştu.