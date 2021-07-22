Türkiye’nin şefkat eli

Milli basketbolcu Furkan Aldemir
, "Diriliş Ertuğrul
" dizisinde "Melikşah Alp" karakterini canlandıran oyuncu Melikşah Özen ve rap müzik sanatçısı Resul Aydemir TDV'nin "2021 Vekaletle Kurban Kesim Programı"nın gönüllüsü olarak geldikleri Kuzey Makedonya'nın İştip şehrinin yüksek kesimlerindeki Türk köylerinde yaşayan yörüklerle buluştu. TDV, dünyanın dört köşesinde kurban eti dağıtmaya devam ediyor.
65 ülkede kurban eti dağıtan İHH İnsani Yardım Vakfı "Kurbanla Hatırla" sloganıyla yürüttüğü çalışmalarda Tanzanya
'da 200 ineğin kesimini gerçekleştirdi ve dağıtımını yaptı.
Türk Kızılayı da Somali, Sudan, Tanzanya, Senegal gibi ülkelerde kurban dağıtımına ilişkin fotoğrafları sosyal medya hesabından yayımladı.
Cansuyu Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği, Mali'de 97 bin 500 aileye kapı kapı dolaşarak vekaletle kesilen kurban etlerini dağıttı.