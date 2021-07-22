Vakalar 10 günde 2 katına çıktı

Sağlık Bakanlığı
verilerine göre, Türkiye
'de Kovid
-19 vaka sayısı son 10 günde 2 katına çıktı. 10 Temmuz'da 224 bin 184 Kovid-19 testi yapıldı. Bu testlerden 5 bin 530'u pozitif çıktı. Bu veri, test yapılan 100 kişiden 2.46'sının Kovid-19 testinin pozitif çıktığını gösterdi. Kovid-19 testlerinin pozitiflik oranı 11 Temmuz'da yüzde 2.36, 12 Temmuz'da yüzde 2.37, 13 Temmuz'da yüzde 2.68, 14 Temmuz'da yüzde 2.89 olarak değişti. Bu sayı, dört gün içinde yaklaşık üçte bir artarak 15 Temmuz'da 3.14'e yükseldi. Testlerin pozitiflik oranı 16 Temmuz'da yüzde 3.01, 17 Temmuz'da yüzde 3.27, 18 Temmuz'da yüzde 3.28, 19 Temmuz'da ise yüzde 3.38 olarak gerçekleşti. Dün ise 198 bin 537 Kovid- 19 testi yapıldı. Bu sayı, son 10 günün en düşük test sayısı olmasına karşın 8 bin 780 kişinin testi pozitif çıktı. Pozitiflik oranı, 19 Temmuz'a göre yaklaşık üçte bir oranında artarak 4.42'ye yükseldi. Veriler, pozitiflik oranının son 10 günde yaklaşık 2 kat arttığını gösterdi. Günlük Koronavirüs Tablosu'na göre, 10-11 Temmuz'da 37, 12 Temmuz'da 49, 13 Temmuz'da 46, 14 Temmuz'da 43, 15 Temmuz'da 48, 16 Temmuz'da 35, 17 Temmuz'da 38 kişi hayatını kaybetti. Son 10 günün en yüksek vefat sayısı 66 olarak 18 Temmuz'da gerçekleşti. Bu tarihten sonra vefatlar 19 Temmuz'da 50, 20 Temmuz 46 oldu. Böylece, son 10 günde vefat sayısı yüzde 24 arttı. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca
da önceki gün sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda vaka sayısının 8 bin 780 olduğuna dikkati çekerek "Tatil boyu hiçbir şey bu sayıya hizmet etmemeli" uyarısında bulundu.
8 BİN 151 YENİ VAKA 59 VEFAT
Türkiye'de
dün 184 bin 462 Kovid- 19 testi yapıldı, 8 bin 151 kişinin testi pozitif çıktı. 59 kişi hayatını kaybederken iyileşenlerin sayısı 4 bin 946 oldu. Son 24 saatte birinci, ikinci ve üçüncü doz 181 bin 42 aşı uygulandı. Bugüne kadar yapılan aşı sayısı 64 milyon 12 bin 165'e yükseldi. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Bayram artan vaka sayılarını kontrol altına alabilmek için son derece önemli. Aşı olup tedbirlere uyarak toplumsal bağışıklık sağlanırsa salgın biter. Aksi kısırdöngü" değerlendirmesini yaptı. ANKARA