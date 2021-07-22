Vali Erin uyardı: Şanlıurfa 80. sırada!

Dünya genelinde etkisini sürdürmeye devam eden Covid-19 salgını ile mücadele hız kesmeden gerçekleşiyor. Salgın ile mücadele kapsamında gerçekleştirilen Covid-19 aşı uygulaması vatandaşların talepleri doğrultusunda vurulmaya devam ediyor. Türkiye'de de yapılan aşılama çalışması gün geçtikçe vatandaşların gösterdiği özen sonucunda artıyor.

ŞANLIURFA AŞILAMADA 80. SIRADA

Ülke genelinde yapılan aşı uygulamasında illere göre yapılan aşılamada haftalardır son sıralarda bulunan Şanlıurfa sıralamada yine hüsrana uğrattı. Aşı uygulaması kapsamında illerin nüfus oranına göre baz alınan sıralamada, 81 il arasında 80'nci sırada bulunan Şanlıurfa, aşıya gösterilen ilginin yeteri kadar iyi olmadığını gösterdi.

Haftalardır son sıralarda bulunan ve son olarak açıklanan veriler ile 80'nci sırada yer alan Şanlıurfa'da vatandaşlara birçok kez çağrı yapan Şanlıurfa Valisi Abdullah Erin, sosyal medya hesabından bir paylaşım daha yaptı. Her açıklanan veriler sonrası adeta vatandaşlara haykıran Vali Erin, yine sosyal medya hesabından vatandaşlara seslendi.

VALİN ERİN LÜTFEN AŞINIZI YAPTIRIN

Yaptığı paylaşım ile vatandaşları aşı olmaya davet eden Vali Erin yaptığı paylaşımda; "Kıymetli Şanlıurfalılar, En az bir doz aşı olmuş 18 yaş üstü nüfus oranı Türkiye geneli yüzde 62,93 iken ilimizde bu oran yüzde 35,6'dır. Bu aşılama oranı ile tüm iller arasında ne yazık ki 80. sıradayız.18 yaş üstü tüm vatandaşlarımızdan ricam; lütfen #COVID19 aşılarınızı yaptırınız.'' İfadelerini kullandı.