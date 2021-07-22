Yaralı kuşa 112 müdahale etti

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın sosyal medya hesabından bir video ile duyurduğu olayda, Gaziantep İl Ambulans Başhekimliğinde görevli sağlık ekibi vaka dönüşünde yaralı bir güvercin buldu. Ambulansı durdurup yaralı kuşa müdahale eden ekipler ilaç uyguladıktan sonra yarayı sargı beziyle bağlıyor. Bakan Koca'nın duygusal bir mesajla paylaştığı görüntüler kısa süre içinde binlerce beğeni aldı.

Bakan Fahrettin Koca, yaralı kuşa müdahale eden sağlık görevlilerinin videosunu, "Gaziantep İl Ambulans Başhekimliğinde görevli bir ekibimiz vaka dönüşündeydi. Yolda önlerine bir kuş düştü. Dönüp aldılar, ayağı kırılmış. Yaralarına pansuman yaptılar. İstasyona getirdikleri kuş iyileşene kadar orada kalacak. Sağlık çalışanı kalbi! Sağ olun arkadaşlar" yorumuyla paylaştı.