Yedigöller, bayramda vatandaşların ilgi odağı

Erzurum'un Uzundere ilçesinde bulunan doğa harikası 'Yedigöller' eşsiz manzarasıyla göz kamaştırıyor. Kısıtlamasız Kurban Bayramı'nda Yedigöller misafirlerini ağırlamaya devam ediyor.

Bu yıl kısıtlamaların olmadığı Kurban Bayramı'nda Yedigöller, muhteşem doğasıyla ziyaretçilerini ağırlamaya başladı. Tortum Gölü havzasından sızan suların oluşturduğu irili ufaklı ve zümrüt gibi yeşillikler arasında sıralanan göllerden oluşan Yedigöller, yeşillikler arasında kaybolan eşsiz manzaralarıyla görenleri büyülüyor. Tortum Gölü'nün hemen altında Ulubağ köyü içerisinde bulunan en büyük gölün denizden yüksekliği 800 metreyi buluyor.

Erzurum şehir merkezine yaklaşık 110 kilometre ve Uzundere ilçe merkezine 20 kilometre mesafede olan Yedigöller, doğal güzellikleri ve endemik bitki örtüsü ile Kurban Bayramı tatilini fırsat bilen yerli turistlerin ilgi odağı oldu. Ayrıca Saklı Cennet 'Yedigöller', su sporları, buz tırmanışı ve birçok doğa sporuna imkan sağlamasının yanı sıra ekstrem sporlarda da adından söz ettiriyor.