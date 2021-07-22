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Giriş Tarihi: 22.7.2021

Zorlu arama kamerada

ÖZGÜR ÖZDEMİR ÖZGÜR ÖZDEMİR
Zorlu arama kamerada

Rize’de 6 kişinin öldüğü, 2 kişinin kaybolduğu selin ardından 2 bin 860 görevli, felaketin izlerini silmek ve kayıpları bulmak için zor şartlar altında çalışıyor

Rize'de sağanak yağış sonrası merkeze bağlı Muradiye beldesinde yıkılan 3 katlı binanın enkazında yapılan çalışmalar sürüyor. Enkaz altındaki ara boşluklarda AFAD ekiplerinin yaptığı zorlu arama anlarına ilişkin görüntüler ortaya çıktı. Ekiplerin Hacer ve eşi Cemal Mert'in cansız bedenini çıkardığı enkazda zor şartlarda çalıştığı görülüyor. Enkaz altında otomobiline ulaşılan, ancak kendisine dair bir iz bulunamayan Batuhan Delihasan'ı arama çalışmaları ise dere yatağında sürdürülüyor. Güneysu ilçesinde sele kapılarak kaybolan Hasan Arıcı'yı arama çalışmaları da devam ediyor.

2 BİN 860 PERSONEL
Türkiye Afet Müdahale Planı (TAMP) kapsamında 2 bin 860 personelin görevlendirildiği kentte, kaybolan 2 kişi için dere yatakları ve denizde arama çalışmaları devam ediyor. Arama çalışmalarına 108'i dalgıç olmak üzere 305 personel katılırken, Sahil Güvenliğe ait 1 sahil güvenlik gemisi, 30 gemi personeli, AFAD ve jandarmaya ait 4 köpekli arama timiyle de arama çalışmalarına destek veriliyor.

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Zorlu arama kamerada
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