Zorlu arama kamerada

Rize
'de sağanak yağış sonrası merkeze bağlı Muradiye beldesinde yıkılan 3 katlı binanın enkazında yapılan çalışmalar sürüyor. Enkaz altındaki ara boşluklarda AFAD
ekiplerinin yaptığı zorlu arama anlarına ilişkin görüntüler ortaya çıktı. Ekiplerin Hacer ve eşi Cemal Mert'in cansız bedenini çıkardığı enkazda zor şartlarda çalıştığı görülüyor. Enkaz altında otomobiline ulaşılan, ancak kendisine dair bir iz bulunamayan Batuhan Delihasan'ı arama çalışmaları ise dere yatağında sürdürülüyor. Güneysu
ilçesinde sele kapılarak kaybolan Hasan Arıcı'yı arama çalışmaları da devam ediyor.
2 BİN 860 PERSONEL
Türkiye Afet Müdahale Planı (TAMP) kapsamında 2 bin 860 personelin görevlendirildiği kentte, kaybolan 2 kişi için dere yatakları ve denizde arama çalışmaları devam ediyor. Arama çalışmalarına 108'i dalgıç olmak üzere 305 personel katılırken, Sahil Güvenliğe ait 1 sahil güvenlik gemisi, 30 gemi personeli, AFAD ve jandarmaya ait 4 köpekli arama timiyle de arama çalışmalarına destek veriliyor.