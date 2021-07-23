2020 Yaz Olimpiyatları programı ile yarın hangi müsabakalar var? Tokyo 2020 Olimpiyatları 24 Temmuz öne çıkan müsabakalar

23 Temmuz-8 Ağustos tarihleri arası düzenlenecek olan olimpiyat oyunları kapsamında yarışmacılar atıcılık, judo, bisiklet, yüzme, tekvando, güreş, boks, okçuluk ve badminton gibi alanlarda madalya için mücadele ediyor. 24 Temmuz'da Tokyo 2020 Olimpiyatları 16 Türk sporcunun mücadelesine sahne olacak. 2020 Yaz Olimpiyatları programı kapsamında 24 Temmuz'da hangi müsabakalar olduğu araştırılıyor. İşte yarınki müsabaka ve etkinlikler.

TOKYO 2020 24 TEMMUZ PROGRAMI

24 Temmuz Cumartesi günü atıcılıkta 10 metre havalı tabancı kategorisinde eleme ve final mücadelesi yapılacak. Bu kategoride Türkiye'yi İsmail Keleş ve Yusuf Dikeç temsil edecek. Asaka Shooting Range'deki yarışlar, TSİ 07.00'de başlayacak. Bisiklet branşında ise Türkiye adına Ahmet Örken ile Onur Balkan mücadele edecek. Fuji International Speedway'deki yol yarışı TSİ 05.00'te start alacak. Boksta son 32 tur mücadelesinde 69 kiloda Necat Ekinci, Kokugikan Arena'da ringe çıkacak. Necat Ekinci, TSİ 07.15'teki karşılaşmada Belaruslu Aliaksandr Radzionau ile karşı karşıya gelecek. Artistik cimnastik erkekler elemesinde de yarın Ferhat Arıcan, İbrahim Çolak, Ahmet Önder ve Adem Asil sahne alacak. Ariake Gymnastics Centre'deki mücadele ise TSİ 13.30'da başlayacak.