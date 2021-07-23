3. doz aşı ne zaman olunur, kaç hafta sonra yapılmalı? 3. doz aşı zorunlu mu, kimlere yapılacak? Hatırlatma dozu aşı randevusu alma

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın açıklamaları ışığında, koronavirüs aşısı hatırlatma dozu ile ilgili merak edilenler yanıt buldu. Antikor üretimini ve bağışıklık yanıtını arttırmak üzere uygulanan üçüncü doz aşılar, daha önce belirtilen aşı uygulanacak grup sıralamasına göre yapılacak. Bu kapsamda, 3. Doz aşı zorunlu mu, kimlere yapılacak sorusu gündeme geliyor. Ayrıca iki doz aşısını olan birçok vatandaş ne kadar süre beklemesi gerektiğini 3. doz aşı ne zaman olunur, kaç hafta sonra yapılmalı sorusuyla araştırıyor. İşte Bakan Koca'nın açıklamaları ile MHRS üzerinden hatırlatma dozu aşı randevusu alma yöntemi.

3. DOZ AŞI KİMLERE YAPILACAK, ZORUNLU MU?

3. doz aşı için öncelikli gruplar sağlık çalışanları ve 50 yaş üstü vatandaşlar olduğu duyuruldu. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, konuyu "2 doz aşı olmuş 50 yaş ve üzeri vatandaşlarımız ile sağlık çalışanlarımız istedikleri aşı ile 3'üncü doz aşılarını olmak üzere randevu alabileceklerdir" şeklinde açıkladı. Bu kapsamda, ilk iki dozda olunan aşı ne olursa olsun 3. Dozda vatandaşlar istediği aşıyı tercih edebiliyor. Bu dozun da diğer dozlar gibi bir zorunluluğu yoktur.