Açık pencereden girdi, ev sahibi fark etti! 15 yılla yargılanacak

Büyükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı'nca hazırlanan iddianamede, Esenyurt'ta şüpheli Turgay G.'nin bir apartmanın açık olan penceresinden 12 Mayıs günü sabaha karşı 06.00'da evin içerisine girdiği anlatıldı. Ev sahibi Dilrabo Parpieva'nın cep telefonunu aldığı sırada ise ev sahibi durumu fark ederek bağırdı. Ardından şüpheli Turgay G.'nin cep telefonunu alarak girdiği açık pencereden tekrar dışarıya kaçtığı belirtildi.

Hazırlanan iddianamede, müşteki beyanı, şüphelinin savunması, görevlilerce düzenlenen tutanak ve tüm dosya kapsamında 'nitelikli hırsızlık', 'konut dokunulmazlığı' suçlarından 7 buçuk yıldan 15 yıla kadar hapsi talep edildi.