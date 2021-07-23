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Giriş Tarihi: 23.7.2021 10:15

Açık pencereden girdi, ev sahibi fark etti! 15 yılla yargılanacak

BUSE PEHLİVAN BUSE PEHLİVAN
Açık pencereden girdi, ev sahibi fark etti! 15 yılla yargılanacak

İstanbul Esenyurt’ta bulunan bir apartmanın açık penceresinden girerek hırsızlık yapan şüpheli Turgay G. ev sahibi fark edince girdiği pencereden atlayarak kaçtı. 18 yaşındaki hırsızlık şüphelisi hakkında düzenlenen iddianamede ‘nitelikli hırsızlık’, ‘konut dokunulmazlığı’ suçlarından 7 buçuk yıldan 15 yıla kadar hapsi talep edildi.

Büyükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı'nca hazırlanan iddianamede, Esenyurt'ta şüpheli Turgay G.'nin bir apartmanın açık olan penceresinden 12 Mayıs günü sabaha karşı 06.00'da evin içerisine girdiği anlatıldı. Ev sahibi Dilrabo Parpieva'nın cep telefonunu aldığı sırada ise ev sahibi durumu fark ederek bağırdı. Ardından şüpheli Turgay G.'nin cep telefonunu alarak girdiği açık pencereden tekrar dışarıya kaçtığı belirtildi.

Hazırlanan iddianamede, müşteki beyanı, şüphelinin savunması, görevlilerce düzenlenen tutanak ve tüm dosya kapsamında 'nitelikli hırsızlık', 'konut dokunulmazlığı' suçlarından 7 buçuk yıldan 15 yıla kadar hapsi talep edildi.

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Açık pencereden girdi, ev sahibi fark etti! 15 yılla yargılanacak
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