Acil önlem alınsın! 5 yıldızlı plajları çöplüğü çevirdiler

Antalya ve Alanya'da 5 yıldızlı plajlardan gelen görüntüler vatandaşların tepkisini çekti. Tatil için gelen ve plajda sabahlayan kişiler sabaha kadar alkol alıp çevreyi kirletiyor. Konyaaltı Plajındaki çöp ve nargile manzarası turizmcileri kızdırdı. Dünyanın en güzel kumsalına sahip Alanya ilçesi İncekum Plajındaki manzara ise turistleri kaçırdı. İşletmeciler duruma isyan ederek yetkililerin önlem almasını istedi.

GECE İŞGAL EDİLİYOR

Antalya'nın 6.5 kilometre uzunluğundaki Konyaaltı Plajı gündüz dünyanın dört bir yanından gelen turistte ev sahipliği yapıyor. Ancak güneş battığında tam tersi bir durum yaşanıyor. Karanlığın basmasının ardından 5 yıldızlı kumsal panayıra dönüyor. Alkolünü, mangalını, nargilesini alan soluğu Konyaaltı Plajında alıyor. Sabah kadar içip bölgeyi pisletiyor. Tuvaletini denize yapıyor. Bu manzarayı görenler acil önlem alınmasını istedi. Eğer önlem alınmaması durumunda çok daha çirkin görüntü ve önüne geçilemez olumsuzların yaşanacağını bildirdi.

İŞGAL EDİLDİ

Alanya'nın sığ suları, altın tanesi kumları dünyada marka haline gelen İncekum Plajındaki manzara ise turizme hiç yakışmıyor. Tatile gelenlerin geceyi araçlarında ve sahile kurdukları çadırlarda geçirirken, bazıları da hemen araçlarının yanına serdikleri kilimlerin üzerinde uyuyor. Araçlarında yiyecek ve içeceklerini de stoklayan tatilciler, gündüz kalktıklarında ise kahvaltı sonrası bu çirkin görüntüler oluşuyor. Gece ise alkol alıp etraflarını rahatsız ediyorlar. Bölgede gezen kadın turistlere laf atıp daha da ileri gidilerek olaylar taciz boyutuna ulaşıyor.

TURKİYE'NİN TURİZMİNE ZARAR VERİYOR

Turizmciler ise Antalya ve Alanya'da yaşanan bu çirkin manzaranın Türkiye'nin turizm imajına zara verdiğini söyledi. Turizmin tanıtımı için her yıl milyonlarca dolar tanıtım yapıldığına dikkat çeken otel sahipleri, "Bu insanlar Türkiye'nin bir yıl uğraşıp fuar fuar gezerek yaptığı tanıtımı burada bir dakikada sıfırlıyorlar. Bu çirkinliği gören yerli de yabacı turistte gelmez. Gelende bölgeyi terk eder. Antalya ve Alanya bunun için Bodrum ve Çeşme olamıyor" diye konuştular