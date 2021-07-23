Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Yaşam Haberleri Afyonkarahisar'da ciple otomobil çarpıştı: 1 ölü, 2 yaralı
Giriş Tarihi: 23.7.2021 18:31

Afyonkarahisar'da ciple otomobil çarpıştı: 1 ölü, 2 yaralı

DHA
Afyonkarahisar'da ciple otomobil çarpıştı: 1 ölü, 2 yaralı

Afyonkarahisar'ın Dinar ilçesinde ciple otomobilin kafa kafaya çarpışması sonucu meydana gelen kazada 1 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi de yaralandı.

Afyonkarahisar'daki feci kaza, Dinar'a bağlı Yapağılı köyü girişinde meydana geldi. Muhammet Karaman yönetimindeki 35 KG 8715 plakalı otomobille Fuat Er yönetimindeki 20 D 8870 plakalı cip çarpıştı.

1 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

İhbar üzerine kaza yerine jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Gelen ekipler cip sürücüsü Fuat Er'in yaşamını yitirdiğini belirledi.

Er'in yaralanan eşi Suzan Er Dinar Devlet Hastanesi'ne, Muhammet Karaman ise Sandıklı Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı.

ARKADAŞINA GÖNDER
Afyonkarahisar'da ciple otomobil çarpıştı: 1 ölü, 2 yaralı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA