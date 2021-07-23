İzmir
'de, geçen yıl Kurban Bayramı
'nın 3'üncü günü, Foça
'ya kamp yapmaya giden 9 kişi, kaptan Adem Demir (39) tarafından 5 kişi kapasiteli 6.5 metrelik tekneye bindirildi. Tekne, Hayırsız Ada açıklarında alabora olunca, Şennur Avcı (41), Şermin Özerman (38), çocukları Çınar Ege Göksoy (8), Sarp Göksoy (9) ve Elif Naz Özerman (16) hayatını kaybetti. Tutuklanan tekne kaptanı Demir, 2.5 ay sonra tahliye edildi. 22.5 yıla kadar hapis istemiyle yargılanırken 13 yıl 4 ay ceza verilen Demir kayıplarda.
Faciada eşini ve 3 çocuğunu kaybeden Erdal Göksoy, acısının hâlâ ilk günkü gibi olduğunu belirterek, "Kimse ile bayramlaşamadım. Gelen mesajları bile okumadım. Tüm ailem toprağın altında bana nasıl bayram olsun. 5 kişinin ölümüne neden olan Adem Demir hâlâ yakalanamadı. Bayramda elini kolunu sallayarak geziyor. Bu acımı daha da katlıyor. Kaza, Adem Demir'in arkadaşına şaka yapmak için teknenin dümenini aniden sağa sola çevirmesi nedeniyle yaşandı. Bir şaka 5 kişinin hayatına mal oldu. Oğlum Sarp'ımın cenazesi 22 gün sonra denizde bulundu. Ona son bir kez sarılıp öpemedim, koklayamadım. En son Sarp'ı rüyamda gördüm, pencereden dışarı baktım. Oğlum sokaktaydı. Dedesini sordum. Bana sadece eliyle gittiği yönü işaret etti. Sonra rüya bitti" diye konuştu.