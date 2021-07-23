Alanya’da Kazakistanlı yaşlı turist boğularak can verdi

Antalya'nın Alanya İlçesi'nde bu sabah Oba Mahallesi'ndeki plaja eşi kızı damadı ve tornuyla birlikte gelen 70 yaşındaki Kazakistan uyruklu erkek turist Kaldybek Mukatayev, burada denize girdi. Mukatayev bir süre yüzdükten sonra suda batıp çıkmaya başladı. Talihsiz adamın çırpındığını gören sahildekiler yüzerek ulaştıkları Mukatayev'i kıyıya çıkardı. Sahildekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri yaptıkları kontrollerde Kazakistanlı yaşlı turistin yaşamını yitirdiğini belirledi.





EŞİNİN CESEDİNİN BAŞINDAN AYRILMADI



Denizde boğularak yaşamını kaybeden 70 yaşındaki Kazakistanlı Kaldybek Mukatayev'in eşi ise şenzogda cesedinin başından ayrılmayarak göz yaşlarına boğulurken tatile gelen Kızı, damadı ve torunları annanesine sarılarak ağladılar.





Kazakistanlı yaşlı turisttin cansız bedeni ise damadı ve torunu Antalya Büyük Şehir Belediyesine ait cenaze aracına taşıdı. Yaşlı adamın cansız bedeni Alanya Belediyesi morguna kaldırıldı. Mukatayev'in cansız bedeni incelemelerin ardından otopsi için Antalya Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.