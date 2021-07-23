Ankara'da iki otomobil çarpıştı: 1'i ağır 5 yaralı

Alperen Eskiavcı yönetimindeki otomobille Emin Yalçın'ın kullandığı araç, Çubuk-Şabanözü kara yolu Çankırı Bulvarı'nda çarpıştı. Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
5 KİŞİ YARALANDI
Kazada sürücü Yalçın ile araçlarda bulunan Gamze ve Emine Taktak ile Melek ve Oğuz Kaan Eskiavcı yaralandı. Yaralılar, sağlık ekiplerince Halil Şıvgın Çubuk Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
BİRİNİN DURUMU AĞIR
Durumu ağır olan Yalçın, müdahalesinin ardından Ankara Şehir Hastanesi'ne sevk edildi.