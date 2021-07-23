Ankara'da iki otomobil çarpıştı: 1'i ağır 5 yaralı

5 KİŞİ YARALANDI

Kazada sürücü Yalçın ile araçlarda bulunan Gamze ve Emine Taktak ile Melek ve Oğuz Kaan Eskiavcı yaralandı. Yaralılar, sağlık ekiplerince Halil Şıvgın Çubuk Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

BİRİNİN DURUMU AĞIR

Durumu ağır olan Yalçın, müdahalesinin ardından Ankara Şehir Hastanesi'ne sevk edildi.