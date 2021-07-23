Annesini katletti ‘Çok iyiyim’ dedi

Denizli
'nin Güney ilçesine bağlı Tilkilik Mahallesi'nde, psikolojik rahatsızlığı olan Gökhan Rüzgar (36), annesi Şadiye Rüzgar (68) ile tartıştıktan sonra evden ayrıldı. Önceki sabah eve dönen Gökhan Rüzgar, uyuyan annesini elleriyle boğduktan sonra boğazını kesti. Cesedi yatağın altına saklayan Gökhan Rüzgar, daha sonra evden ayrıldı. Talihsiz kadından haber alamayan büyük oğlunun eşi, kontrol etmek için kayınvalidesinin evine geldiğinde, cesedini yatağın altında buldu. Gökhan Rüzgar ise dün polis tarafından kent merkezindeki bir parkta yakalandı. Gökhan Rüzgar, sağlık raporu için hastaneye götürülürken gazetecilere 'Çok iyiyim' şeklinde pişkin bir cevap verdi. Adliyeye sevk edilen Rüzgar tutuklandı.