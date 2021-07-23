Araç köprüden uçtu: baba-kız hayatını kaybetti!

Mersin'de köprüden narenciye bahçesine uçan özel bir üniversiteye ait pikapta bulunan 2 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi de ağır yaralandı.

Yenişehir ilçesi 34. Cadde üzerinde Mersin Stadyumu karşısında meydana gelen kazada, 44 yaşındaki Halil Çapar yönetimindeki özel bir üniversiteye ait 33 TU 175 plakalı pikap, köprüden bariyerleri aşarak narenciye bahçesine uçtu.

Kazada, yaklaşık 20 metre yükseklikten aşağı uçan araçta bulunan Halil Çapar, eşi Dilek Çapar (46) ile kızı Dilek Çapar (22) ağır yaralandı.

Olay yerine çok sayıda ambulans, itfaiye ve polis ekibi sevk edilirken, Halil Çapar ile kızı Dilek Çapar olay yerinde can verirken, Fatma Çapar ise ağır yaralı olarak ambulansla Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırıldı.

Hayatını kaybeden baba ile kızının cansız bedenleri otopsi yapılmak üzere hastaneye kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.