Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Yaşam Haberleri Az önce Deprem mi oldu, nerede, kaç şiddetinde? 23 Temmuz Kandilli Rasathanesi - AFAD son depremler listesi ile deprem mi oldu?
Giriş Tarihi: 23.7.2021 13:34

Az önce Deprem mi oldu, nerede, kaç şiddetinde? 23 Temmuz Kandilli Rasathanesi - AFAD son depremler listesi ile deprem mi oldu?

Az önce Deprem mi oldu, nerede, kaç şiddetinde? 23 Temmuz Kandilli Rasathanesi - AFAD son depremler listesi ile deprem mi oldu?

AFAD ve Kandilli Rasathanesi resmi sitesi üzerinden anlık olarak paylaşılmaya devam eden son depremler listesi vatandaşlar tarafından yakından takip ediliyor. Özellikle Ege bölgesi’nde peş peşe yaşanan depremlerle beraber son dönemde vatandaşlar yaşanan sarsıntıları anlık olarak takip ediyor. Bu noktada “23 Temmuz Az önce Deprem mi oldu, nerede ve kaç şiddetinde?” şeklindeki sorular yanıt aramaya başlıyor. İşte Kandilli Rasathanesi ve AFAD son depremler listesi ve tüm son dakika deprem haberlerine ilişkin detaylar…

Kandilli Rasathanesi ve AFAD tarafından anlık olarak deprem haberleri duyurulmaya devam ediyor. İstanbul, İzmir, Ankara ve diğer tüm illerde yaşanan sarsıntılar güncel son depremler listesiyle kamuoyunun bilgisine sunuluyor. Öte yandan deprem olup olmadığına ilişkin detaylar "23 Temmuz Az önce deprem mi oldu, nerede ve kaç şiddetinde?" soruları yanıt arıyor. İşte Kandilli Rasathanesi ve AFAD anlık son depremler listesi…

Aşağıda yer alan linkler aracılığıyla AFAD - Kandilli Rasathanesi son depremler listesi verilerine erişebilirsiniz…

KANDİLLİ RASATHANESİ SON DEPREMLER LİSTESİ

AFAD SON DEPREMLER LİSTESİ

ARKADAŞINA GÖNDER
Az önce Deprem mi oldu, nerede, kaç şiddetinde? 23 Temmuz Kandilli Rasathanesi - AFAD son depremler listesi ile deprem mi oldu?
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA