Az önce Deprem mi oldu, nerede, kaç şiddetinde? 23 Temmuz Kandilli Rasathanesi - AFAD son depremler listesi ile deprem mi oldu?

Kandilli Rasathanesi ve AFAD tarafından anlık olarak deprem haberleri duyurulmaya devam ediyor. İstanbul, İzmir, Ankara ve diğer tüm illerde yaşanan sarsıntılar güncel son depremler listesiyle kamuoyunun bilgisine sunuluyor. Öte yandan deprem olup olmadığına ilişkin detaylar "23 Temmuz Az önce deprem mi oldu, nerede ve kaç şiddetinde?" soruları yanıt arıyor. İşte Kandilli Rasathanesi ve AFAD anlık son depremler listesi…