Bakan Koca’nın aşısı yapılırken fotoğrafını paylaştığı Çoban Ahmet konuştu

Kent merkezine 45 kilometre mesafedeki İncik köyünün muhtarı Ahmet Şahin, ikinci doz koronavirüs aşılarının tamamlandığı köyde ilk doz aşısını olmayan çoban Ahmet Adana'nın durumunu İl Sağlık Müdürlüğü'ne bildirdi. İncik köyüne giden aşı ekibi çobanlık yapan Ahmet Adana'yı çalıştığı yerde ilk doz aşısını yaparak bu anı da fotoğrafladı. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca da sosyal medya hesabından bu fotoğrafı paylaşarak, "İkinci doz aşıların tamamlandığı Kütahya merkeze bağlı İncik köyünde ilk doz aşısını henüz olmamış son kişiydi. Ekiplerimizi köy girişinde karşıladı ve aşısını yaptırdı" diye yazdı.