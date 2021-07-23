Bayram tatili ölümle bitti! Denize giren iki arkadaştan biri boğuldu

Antalya'da Konyaaltı Plajında gece denize giren Emre Öz (17) boğularak hayatını kaybetti, arkadaşı Hüseyin Tekin (17) komada. Olay gece saat 02.30 sıralarında Konyaaltı Sahil bandında 15 nolu plajda meydana geldi. Afyonkarahisar' dan bayram tatili için Antalya ya gelen liseli iki arkadaş gece sahil bandında eğlendi. Ardından serinlemek için denize girdi.

HASTANEYE KALDIRILDI

İki arkadaşın denizde çabaladığını görenler hemen yardıma koştu. Ardında durum 112 Acil Çağrı merkezine bildirildi. Olay yerine sağlık ekipleri yaptıkları ilk müdahalede Emre Öz VE Hüseyin Tekin'i Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Burada yapılan tüm müdahalelere rağmen Emre Öz kurtarılamadı. Hüseyin Tekin'in duran kalbi çalıştırılarak yoğun bakım servisinde tedaviye alındı. Tekin'in ciddiyetini koruduğu bildirildi.