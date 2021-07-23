Bayramda bin 400 çocuğu sevindirdiler

Konya
'da 4 genç tarafından 2 yıl önce sosyal medya grubu olarak kurulan "Şehrin çocukları", Kurban Bayramı nedeniyle 31 ilçedeki bin 400 çocuğa "Bayramlık ve Mutluluk Kutusu" adı altında hediyeler dağıttı. Bayramlık elbisenin yanı sıra içinde süt, bisküvi, çikolata ve şekerlerin bulunduğu kutuları alan çocukların mutlulukları ise görülmeye değerdi. Bugüne kadar binlerce minik kalbe dokunmayı başaran grup üyeleri ise "Minik kalplerin yüzünü bir nebze de olsa güldürebildiysek ne mutlu bize. Onların bir gülümsemesi dünyaya bedel. Çocukların yüzünü hep güldürebilmek için çalışmalarımız devam edecek" dedi.