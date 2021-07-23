Beyazsu piknik alanlarında adeta adım atacak yer kalmadı!

Hava sıcaklığının 49 dereceyi gördüğü Suriye sınırındaki Nusaybin ilçesi ve çevre il ve ilçelerinde aşırı sıcak havanın yaklaşık 50 dereceyi bulan bu günlerde vatandaşlar, serinlenmek ve piknik yapmak için Beyazsu piknik alanlarına akın etti.





Piknik alanlarına Mardin, Nusaybin, Kızıltepe, Midyat ve Şırnak'ın Cizre ve İdil ilçelerinden piknik alanlarına akın ederek adeta adım atacak yer kalmadı.

Beyazsu bölgesinde dağlık alandan çıkan su kaynağı nedeniyle 30 kilometrelik yeşil alan ve buz gibi suyuyla pikniğe gelen vatandaşları serinletti. Pikniğe giden vatandaşlar ve dönüşte yaşanan trafik yoğunluğu kuyruğu yaklaşık 10 kilometreyi buldu. Piknik alanları sahipleri, vatandaşların piknik alanlarına akın etmesini ve yoğunluktan memnun kaldıklarını dile getirildi.