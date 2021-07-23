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Giriş Tarihi: 23.7.2021 08:13 Son Güncelleme: 23.7.2021 08:13

BİM bugün açık mı, kapalı mı? 22-23 Temmuz bayramda BİM açık mı, saat kaçta açılıyor, kaçta kapanıyor?

BİM bugün açık mı, kapalı mı? 22-23 Temmuz bayramda BİM açık mı, saat kaçta açılıyor, kaçta kapanıyor?

Kurban Bayramı tatili devam ederken BİM çalışma saatleri merak ediliyor. Bayram günleri tatil bölgelerinde alışverişlerini yapmak isteyen vatandaşlar BİM bugün açık mı, marketler saat kaça kadar açık sorusuna yanıt arıyor. Toptan Fiyatına Perakende Satış sloganıyla indirimli ürünlerini tüketiciyle buluşturan mağazanın bayram çalışma durumu belli oldu. Bilindiği üzere bayramın ilk gününde çoğu market kapalıydı. Peki BİM bugün açık mı? 22,23 Temmuz Kurban Bayramı'nda BİM açık mı, saat kaçta açılıyor, kaçta kapanıyor? İşte BİM çalışma saatleri 2021

BİM çalışma saatleri, Kurban Bayramı tatili süresince binlerce kişinin gündeminde bulunuyor. Türkiye'nin hemen hemen her ilinde bulunan marketle ilgili olarak BİM açık mı, bayramda BİM saat kaçta açılıyor kaçta kapanıyor sorusuna yanıt aranıyor. Resmi tatil dolasıyla kamu kurum ve kuruluşları kapalı olurken özel sektörde de durum değişiyor. Geçen bayramda kısıtlamalardan ötürü tüm marketlerin çalışma düzeni değişikti. Peki BİM bugün açık mı? 22,23 Temmuz Kurban Bayramı'nda BİM açık mı, saat kaçta açılıyor, kaçta kapanıyor? İşte BİM marketin bayram çalışma saati

BİM BUGÜN AÇIK MI?

Zincir marketlerden BİM bayram günlerinde açık olacağı saatleri ve hangi günler çalışacağını duyurdu. Bayramın ikinci günü evindeki eksiklerini gidermek isteyen vatandaşlar BİM marketin açık olup olmadığını araştırıyorlar.

BAYRAMDA BİM AÇIK MI, SAAT KAÇTA AÇILIYOR VE KAÇTA KAPANIYOR?

BİM tarafından yapılan açıklamaya göre; market zinciri bayramın ilk iki günü hizmet vermezken 22 Temmuz Perşembe günü açık olacak.

BİM BAYRAMDA AÇIK MI, HANGİ GÜNLER AÇIK?

BİM market Kurban Bayramı'nın birinci ve ikinci günü kapalı olacak. Bayramın üçüncü ve dördüncü günü BİM marketler yine aynı saatlerinde hizmet verecekler.

Normal düzende marketler şu şekilde çalışıyor;

BİM açılış kapanış saatleri: 09:00-21:00

ŞOK çalışma saatleri: 09:00 - 21:00

A101 çalışma saatleri: 09.00 - 21:00.

Ancak zincir marketlerin açılış kapanış saatleri şubeden şubeye değişebilir.

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BİM bugün açık mı, kapalı mı? 22-23 Temmuz bayramda BİM açık mı, saat kaçta açılıyor, kaçta kapanıyor?
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