BİM BUGÜN AÇIK MI?

Zincir marketlerden BİM bayram günlerinde açık olacağı saatleri ve hangi günler çalışacağını duyurdu. Bayramın ikinci günü evindeki eksiklerini gidermek isteyen vatandaşlar BİM marketin açık olup olmadığını araştırıyorlar.

BAYRAMDA BİM AÇIK MI, SAAT KAÇTA AÇILIYOR VE KAÇTA KAPANIYOR?

BİM tarafından yapılan açıklamaya göre; market zinciri bayramın ilk iki günü hizmet vermezken 22 Temmuz Perşembe günü açık olacak.

BİM BAYRAMDA AÇIK MI, HANGİ GÜNLER AÇIK?

BİM market Kurban Bayramı'nın birinci ve ikinci günü kapalı olacak. Bayramın üçüncü ve dördüncü günü BİM marketler yine aynı saatlerinde hizmet verecekler.