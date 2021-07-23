Bir aile kazada yok oldu

Afyonkarahisar
'ın Sultandağı
ilçesinde, önceki gece 5 aracın karıştığı zincirleme kazada takla atarak şarampole yuvarlanan otomobildeki öğretmen çift Yasin Çetin (41) ve Burcu Çetin (40) ile çocukları Zeynep Yaren (11) ile Başak Çetin (5) öldü. Çiftin, Bursa'nın İznik ilçesindeki Çakırca İlköğretim Okulu'nda görev yaptıkları ve bayram tatili için yola çıktıkları öğrenildi. Şanlıurfa'dan çalışmak için Konya Ereğli'ye gelen mevsimlik işçileri taşıyan Seydi Türkmenoğlu'nun (27) kullandığı minibüs, lastiğinin patlaması sonucu takla attı. Ethem Dağtekin'in öldüğü kazada, 14 kişi de yaralandı. Malatya'nın Doğanşehir ilçesinde iki otomobilin kafa kafaya çarpışması sonucu meydana gelen kazada 2 kardeş yaşamını yitirdi, 4 kişi yaralandı. Mersin Tarsus'ta motosikletin kontrolünü kaybederek bariyerlere çarpan Serkan Taş (35) öldü. Aydın Didim'de de iki otomobilin çarpıştığı kazada Mehmet Günay ölürken, 5 kişi de yaralandı. Öte yandan Adana, Kahramanmaraş, Sivas, Muğla ve Şanlıurfa'da meydana gelen kazalarda 5 kişi hayatını kaybetti.