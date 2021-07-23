Bu kazadan, burunları bile kanamadan kurtuldular

Kocaeli Kandıra İlçesi İzmit-Kandıra Yolu üzerinde meydana gelen trafik kazasında, sürücüsü ve plakası öğrenilemeyen bir otomobil, bilinmeyen bir nedenden dolayı kontrolden çıktı. önce bir sağa sora sola doğru giden otomobil, daha sonra kendi çevresinde 360 derece dönerek yol kenarında bulunan bariyere çarptı. Bariyere çarptıktan sonra üzerine çıkan ve asılı kalan otomobilde,şans eseri herhangi bir can kaybı ve yaralanma yaşanmadı. Şaşırtıcı kazanın görüntüleri ise o esnada kaza yapan aracın hemen arkasından gelen bir başka otomobildeki yolcu tarafından anbean kayıt altına alındı.