Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Yaşam Haberleri Bu kazadan, burunları bile kanamadan kurtuldular
Giriş Tarihi: 23.7.2021 14:01

Bu kazadan, burunları bile kanamadan kurtuldular

ABBAS ÇAKAR
Bu kazadan, burunları bile kanamadan kurtuldular

Kocaeli İzmit-Kandıra Yolu üzerinde yaşanan trafik kazasında, bilinmeyen bir nedenden dolayı kontrolden çıkan otomobil, kendi çevresinde 360 derece döndükten sonra bir  bariyere çarparak üzerinde asılı kaldı. Bir başka sürücü tarafından anbean görüntülenen kazada, şans eseri herhanbi bir can kaybı ve yaralanma yaşanmadı.

Kocaeli Kandıra İlçesi İzmit-Kandıra Yolu üzerinde meydana gelen trafik kazasında, sürücüsü ve plakası öğrenilemeyen bir otomobil, bilinmeyen bir nedenden dolayı kontrolden çıktı. önce bir sağa sora sola doğru giden otomobil, daha sonra kendi çevresinde 360 derece dönerek yol kenarında bulunan bariyere çarptı. Bariyere çarptıktan sonra üzerine çıkan ve asılı kalan otomobilde,şans eseri herhangi bir can kaybı ve yaralanma yaşanmadı. Şaşırtıcı kazanın görüntüleri ise o esnada kaza yapan aracın hemen arkasından gelen bir başka otomobildeki yolcu tarafından anbean kayıt altına alındı.

ARKADAŞINA GÖNDER
Bu kazadan, burunları bile kanamadan kurtuldular
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA