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Giriş Tarihi: 23.7.2021 07:45

Bugün bankalar açık mı, bayramın 4. günü çalışıyor mu? 23 Temmuz Bugün Bankalar açık mı olacak, ne zaman açılacak?

Bugün bankalar açık mı, bayramın 4. günü çalışıyor mu? 23 Temmuz Bugün Bankalar açık mı olacak, ne zaman açılacak?

Sabah saatlerinden itibaren binlerce kişi “Bayramda bugün bankalar açık mı, çalışıyor mu, bankalar hangi gün açılacak?” sorularını gündeme taşıdı. Kurban bayramı resmi tatili nedeniyle bilindiği üzere eczane, noter, kargo ve banka gibi işletmeler hizmetlerine bir süreliğine ara vermişti. Finansal açıdan bazı işlemler yapması gerekenler bu kapsamda araştırmalarına başladı. Bilindiği üzere Kurban Bayramı’nda tam 9 günlük resmi tatil ilan edilmişti. Peki, Bugün bankalar çalışıyor mu, açık mı, ne zaman açılacak? İşte merak edilen tüm detaylar…

9 günlük kurban bayramı resmi tatili sürecinde banka gibi resmi kamu kurum ve kuruluşları bilindiği üzere hizmet veremiyordu. Bu kapsamda finansal ihtiyaçları nedeniyle veya çeşitli sebeplerle bankalara başvuracak olan vatandaşlar "Bayramda bugün bankalar açık mı, çalışıyor mu, bankalar hangi gün açılacak?" sorularına yanıt aramaya başladı. Bayram bugün sona ererken Cumartesi ve Pazar günü de bankaların kapalı olacağı biliniyor. Peki, Bugün bayramın 4. günü bankalar çalışıyor mu, açık mı, ne zaman açılacak? İşte tüm detaylar...

BUGÜN BANKALAR AÇIK MI, BAYRAMDA BANKALAR ÇALIŞIYOR MU?

Banka çalışma saatleri Kurban Bayramı'nda araştırılan konular arasında bulunuyor.

20-21-22-23 Temmuz KURBAN BAYRAMINDA BANKALAR ÇALIŞIYOR MU, SAAT KAÇA KADAR AÇIK?

Birçok kamu kurum ve kuruluşunun yanı sıra özel sektörde işyerleri resmi tatillerde kapalı oluyor. Bankalar da resmi tatillerde kapalı olan kurumlar arasında bulunuyor. 20 Temmuz bayramın ilk günü olmasıyla birçok kurum kapalı olacak. Kurban Bayramında bankalar çalışmayacak. Bayram haftası boyunca bayram tatili ardından da hafta sonu geleceği için bankalardaki bir sonraki işlem günü 26 Temmuz 2021 Pazartesi olacak.

BAYRAMDA BANKALAR AÇIK MI?

Bayramda bankalar kapalı olacak.

BAYRAM TARİHLERİ

Kurban Bayramı 1. Günü: 20 Temmuz Salı

Kurban Bayramı 2. Günü: 21 Temmuz Çarşamba

Kurban Bayramı 3. Günü: 22 Temmuz Perşembe

Kurban Bayramı 4. Günü: 23 Temmuz Cuma

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Bugün bankalar açık mı, bayramın 4. günü çalışıyor mu? 23 Temmuz Bugün Bankalar açık mı olacak, ne zaman açılacak?
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