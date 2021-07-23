Bugün bankalar açık mı, bayramın 4. günü çalışıyor mu? 23 Temmuz Bugün Bankalar açık mı olacak, ne zaman açılacak?

9 günlük kurban bayramı resmi tatili sürecinde banka gibi resmi kamu kurum ve kuruluşları bilindiği üzere hizmet veremiyordu. Bu kapsamda finansal ihtiyaçları nedeniyle veya çeşitli sebeplerle bankalara başvuracak olan vatandaşlar "Bayramda bugün bankalar açık mı, çalışıyor mu, bankalar hangi gün açılacak?" sorularına yanıt aramaya başladı. Bayram bugün sona ererken Cumartesi ve Pazar günü de bankaların kapalı olacağı biliniyor. Peki, Bugün bayramın 4. günü bankalar çalışıyor mu, açık mı, ne zaman açılacak? İşte tüm detaylar...
Banka çalışma saatleri Kurban Bayramı'nda araştırılan konular arasında bulunuyor.
Birçok kamu kurum ve kuruluşunun yanı sıra özel sektörde işyerleri resmi tatillerde kapalı oluyor. Bankalar da resmi tatillerde kapalı olan kurumlar arasında bulunuyor. 20 Temmuz bayramın ilk günü olmasıyla birçok kurum kapalı olacak. Kurban Bayramında bankalar çalışmayacak. Bayram haftası boyunca bayram tatili ardından da hafta sonu geleceği için bankalardaki bir sonraki işlem günü 26 Temmuz 2021 Pazartesi olacak.
Bayramda bankalar kapalı olacak.
Kurban Bayramı 1. Günü: 20 Temmuz Salı
Kurban Bayramı 2. Günü: 21 Temmuz Çarşamba
Kurban Bayramı 3. Günü: 22 Temmuz Perşembe
Kurban Bayramı 4. Günü: 23 Temmuz Cuma