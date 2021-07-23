Bugün bankalar açık mı, bayramın 4. günü çalışıyor mu? 23 Temmuz Bugün Bankalar açık mı olacak, ne zaman açılacak?

9 günlük kurban bayramı resmi tatili sürecinde banka gibi resmi kamu kurum ve kuruluşları bilindiği üzere hizmet veremiyordu. Bu kapsamda finansal ihtiyaçları nedeniyle veya çeşitli sebeplerle bankalara başvuracak olan vatandaşlar "Bayramda bugün bankalar açık mı, çalışıyor mu, bankalar hangi gün açılacak?" sorularına yanıt aramaya başladı. Bayram bugün sona ererken Cumartesi ve Pazar günü de bankaların kapalı olacağı biliniyor. Peki, Bugün bayramın 4. günü bankalar çalışıyor mu, açık mı, ne zaman açılacak? İşte tüm detaylar...