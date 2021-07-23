Bugün eczaneler açık mı, bayramın 4. günü çalışıyor mu? 23 Temmuz Bugün eczaneler açık mı olacak, ne zaman açılacak?

Kurban Bayramı'nın son günü idrak edilirken öte yandan vatandaşlar eczane türü işletmelerin hizmete ne zaman geri döneceğini merak ediyor. 9 günlük resmi tatilde vatandaşların medikal ve ilaç ihtiyaçlarını karşılaması açısından nöbetçi eczane sistemi uygulanmıştı. Hal böyleyken 23 Temmuz 2021 Bugün eczaneler açık mı, çalışıyor mu, ne zaman açılacak? Soruları da gündemdeki yerini aldı. İşte nöbetçi eczane sorgulama ekranı ve hangi eczaneler açık sorusunun güncel yanıtı…