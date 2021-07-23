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Giriş Tarihi: 23.7.2021 08:04

Bugün eczaneler açık mı, bayramın 4. günü çalışıyor mu? 23 Temmuz Bugün eczaneler açık mı olacak, ne zaman açılacak?

Bugün eczaneler açık mı, bayramın 4. günü çalışıyor mu? 23 Temmuz Bugün eczaneler açık mı olacak, ne zaman açılacak?

Kurban Bayramı nedeniyle hizmet veremeyen eczane türü işletmeler “Bugün eczaneler açık mı, çalışıyor mu, ne zaman açılacak?” sorularını gündeme taşıdı. 9 gün sürecek olan resmi tatilde vatandaşlar medikal ve ilaç ihtiyaçlarını kendilerine en yakın nöbetçi eczane üzerinden gerçekleştirebilecek. Bayramın dördüncü ve son gününde konuyla alakalı araştırmalar da hız kazandı. Buna göre; 23 Temmuz 2021 Bugün eczaneler açık mı, çalışıyor mu, ne zaman açılacak? İşte konuya dair tüm detaylar…

Kurban Bayramı'nın son günü idrak edilirken öte yandan vatandaşlar eczane türü işletmelerin hizmete ne zaman geri döneceğini merak ediyor. 9 günlük resmi tatilde vatandaşların medikal ve ilaç ihtiyaçlarını karşılaması açısından nöbetçi eczane sistemi uygulanmıştı. Hal böyleyken 23 Temmuz 2021 Bugün eczaneler açık mı, çalışıyor mu, ne zaman açılacak? Soruları da gündemdeki yerini aldı. İşte nöbetçi eczane sorgulama ekranı ve hangi eczaneler açık sorusunun güncel yanıtı…

Bugün ve yarın eczaneler açık mı, kaçta kapanıyor? Saat kaça kadar açık? 22-23 Temmuz Bayramda eczaneler çalışıyor mu?

BUGÜN ECZANELER AÇIK MI?

Kurban Bayramı tatili boyunca eczaneler nöbetçi eczane sistemiyle çalışacak.

BAYRAMDA ECZANELER ÇALIŞIYOR MU?

Kurban Bayramı boyunca eczaneler açık değil. Eczaneler nöbetçi sisteme göre çalışacak.

NÖBETÇİ ECZANELER LİSTESİ

Nöbetçi eczaneler, eczaneler kapalı olduğu zamanlarda hizmet vermektedir. Yani, hafta içi ve Cumartesi mesaisi bittikten sonra sabaha kadar nöbetçi eczaneler açıktır. Ayrıca, Pazar günleri de tam gün olarak hizmet verirler.

Size en yakın nöbetçi eczaneyi aşağıdaki bağlantılara tıklayarak öğrenebilirsiniz.

NÖBETÇİ ECZANELER LİSTESİ İÇİN TIKLAYINIZ

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Bugün eczaneler açık mı, bayramın 4. günü çalışıyor mu? 23 Temmuz Bugün eczaneler açık mı olacak, ne zaman açılacak?
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