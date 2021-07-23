Kargolar bugün açık mı, Bayramın dördüncü günü çalışıyor mu? 20-21-22-23 Temmuz'da kargolar çalışıyor mu ve Aras Kargo, MNG Kargo, Sürat, PTT Kargo bayramda dağıtım yapacak mı?

Mübarek Kurban Bayramı'nın ikinci gününde kargo çalışma saatleri binlerce kişinin gündeminde yer alıyor. Kargo şubeleri aracılığıyla ürün teslimatı ya da gönderimi yapmayı düşünen vatandaşlar, Aras Kargo, MNG Kargo, Sürat, PTT Kargo gibi kargoların çalışma durumu hakkında güncel bilgilere erişmeye çalışıyor. Her yıl Kurban Bayramı'nda resmi tatil uygulanıyor. Peki Bugün kargolar açık mı? Kurban Bayramında Aras Kargo, MNG Kargo, Sürat, PTT Kargo çalışıyor mu, dağıtım yapacak mı?
Kurban Bayramı'nın 1. günü bu yıl 20 Temmuz 2021'e 4. günü ise 23 Temmuz 2021 tarihine denk gelirken bugün bayramda kargolar açık mı sorusuna yanıt aranıyor. Kurban Bayramı günü kargo firmaları çalışmalarına genellikle ara verirlerken detaylar şöyle;
Kurban Bayramı sebebiyle kargo firmalarının bir çoğu bayram tatili süresinde çalışmayacak. Ancak kargolar, arefe günü olan 19 Temmuz Pazartesi günü 09.00 ile 12.30 saatleri arasında dağıtım yapacaklar.
Bayram tatili sonrasında kargo alımları ve dağıtımları 24 Temmuz 2021 Cumartesi günü kaldığı yerden devam edecek.
PTT Kargo, Arife günü yarım gün yani saat 09:00 ile 12:30 arası hizmet verecek. Bu vakte kadar yetişmeyen kargolar bayramdan sonra teslim edilecek. PTT şubeleri ve kuryeleri Kurban Bayramı'nda hizmet veremeyecek.
Yurtiçi Kargo resmi tatillerde ve Kurban Bayramı'nda hizmet vermemektedir. Arife günü ise tam gün hizmet vermektedir
MNG Kargo resmi tatillerde ve Kurban Bayramı'nda hizmet vermemektedir. Arife günü ise tam gün hizmet vermektedir.
Sürat Kargo, yayımladığı duyuruda arefe günü normal mesainin devam edeceği, bayram günlerinde ise kapalı olunacağı bilgisini aktardı.
Aras Kargo resmi tatillerde ve Kurban Bayramı'nda hizmet vermemektedir. Arife günü ise yarım gün hizmet vermektedir.