Bugün Türkiye corona virüs vaka sayısı kaç oldu? 23 Temmuz 2021 Sağlık Bakanlığı günlük korona tablosu ve vaka sayısı!

"BAYRAMA GÖLGE DÜŞÜRECEK TEDBİRSİZLİKLERDE BULUNMAYIN"

Bakan Koca, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Vaka sayıları geçen haftaya kıyasla yaklaşık %30 oranında artış gösterdi. Bayram telaşı ve neşesi içinde tedbirleri hafife almayın. Kapalı ve kalabalık ortamlardan uzak durun. Bayrama gölge düşürecek tedbirsizliklerde bulunmayın." dedi.

18 TEMMUZ KORONAVİRÜS TABLOSU:

Türkiye'de 18 Temmuz tarihinde, 233 bin 946 koronavirüs testi yapıldı. Vaka sayısı 7 bin 680 olurken, vefat sayısı da 66 oldu. Koronavirüs tedavisi ya da karantina süreci sona eren 5 bin 835 kişi ise iyileşti. Bugüne kadar yapılan aşı sayısı, 38 milyon 942 bin 491'i birinci doz, 20 milyon 719 bin 853'ü ikinci doz, 3 milyon 628 bin 139'u üçüncü doz olmak üzere toplamda 63 milyon 290 bin 483'e yükseldi.

3 İL DAHA MAVİYE YAKLAŞTI

Bakan Koca bugün yaptığı açıklamada, "Aydın, İzmir ve Tekirdağ maviye yaklaştı. Tedbirlere taviz vermeden uyalım. Bayramda tedbirlere uymak bayram sonrasını da bayram eder" ifadelerine yer verdi.

17 TEMMUZ KORONAVİRÜS TABLOSU:

Türkiye'de 17 Temmuz tarihinde 234 bin 161 koronavirüs testi yapıldı. Vaka sayısı 7 bin 666 olurken, vefat sayısı da 38 oldu. Koronavirüs tedavisi ya da karantina süreci sona eren 5 bin 490 kişi ise iyileşti. Bugüne kadar yapılan aşı sayısı, 38 milyon 860 bin 587'si birinci doz, 20 milyon 351 bin 388'i ikinci doz, 3 milyon 605 bini üçüncü doz olmak üzere toplamda 62 milyon 816 bin 975'e yükseldi.

BAKAN KOCA'DAN KRİTİK UYARI

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca bugün yaptığı paylaşımda aşı çağrısını yineledi ve "Bayrama az kaldı. Bayram öncesi 18 yaş ve üzeri nüfusun en az bir doz aşı olması hedefimiz için gayret edelim. Aşı ile salgını gündemden çıkaralım" dedi.

16 TEMMUZ KORONAVİRÜS TABLOSU:

Sağlık Bakanlığı 16 Temmuz'a ilişkin güncel koronavirüs verilerini paylaştı. Türkiye'de 16 Temmuz tarihinde 229 bin 582 koronavirüs testi yapıldı. Vaka sayısı 6 bin 918 olarak kayıtlara geçerken, vefat sayısında ciddi bir düşüş gözlemlendi ve tabloya 35 olarak yansıdı. Koronavirüs tedavisi ya da karantina süreci sona eren 5 bin 84 kişi ise iyileşti.

MAVİ RENGE ULAŞAN 5. İL BALIKESİR OLDU

Bugün Balıkesir yüzde 75'lik oranın üzerine çıkarak aşılama haritasında maviye ulaşan beşinci il oldu. Konuyla ilgili olarak açıklamada bulunan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Balıkesir bayramı bayram gibi kutlamayı hak etti. Balıkesir artık mavi kategoride. Bayramdan önce en az bir doz aşımızı olarak mücadelede yerimizi alalım." dedi.

Türkiye'de bugüne kadar yapılan aşı sayısı, 38 milyon 765 bin 635'i birinci doz, 19 milyon 904 bin 709'u ikinci doz, 3 milyon 574 bin 478'i üçüncü doz olmak üzere 62 milyon 244 bin 821'e yükseldi.

15 TEMMUZ KORONAVİRÜS TABLOSU:

Sağlık Bakanlığı 15 Temmuz'a ilişkin koronavirüs tablosunu paylaştı. 15 Temmuz'da Türkiye'de 232 bin 257 koronavirüs testi yapıldı. Vaka sayısı 7 bin 304 olurken, vefat sayısı da 48 oldu. Koronavirüs tedavisi ya da karantina süreci sona eren 5 bin 103 vatandaşımız sağlığına kavuştu. Türkiye'de bugüne kadar yapılan aşı sayısı, 38 milyon 560 bin 60'ı birinci doz, 19 milyon 104 bin 997'si ikinci doz, 3 milyon 460 bin 669'u üçüncü doz olmak üzere 61 milyon 125 bin 726'ya yükseldi. En az bir doz aşı uygulananların oranının en yüksek olduğu 10 il sırasıyla Muğla, Çanakkale, Kırklareli, Edirne, Balıkesir, Amasya, Eskişehir, Aydın, İzmir ve Bilecik oldu. En az bir doz aşı yapılanların oranının en az olduğu iller ise Bitlis, Şanlıurfa, Siirt, Mardin, Diyarbakır, Muş, Batman, Bingöl, Iğdır ve Gümüşhane olarak sıralandı.