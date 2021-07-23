Çapa yapıp kazandığı parayla kitabını bastırdı

Van
'ın Erciş
ilçesinede bağlı Vanyolu Mahallesi'nde yaşayan ve Erciş Karakoyunlu Lisesi son sınıf öğrencisi olan Yusuf Ceylan (18), boş zamanlarında hayalini kurduğu romanı yazdı. Ancak bastıracak yayınevi bulamayınca, tarlalarda çapa yaparak biriktirdiği parayla bastırabildi. "Karanlığın Meşalesi Avcılar" adlı 136 sayfalık romanını da babasına hediye eden Ceylan, "En büyük hayalim bir kitap yazmaktı. Bir yıl boyunca büyük emek vererek bir roman yazdım. Boş zamanlarımda da tarlalarda çapa yapıp, biriktirdiğim parayla bastırdım. Babama yaşattığım gurur için çok mutluyum. Annem romanı kitapseverlere hediye etmemi söyleyince parklarda oturan insanlara kitabımı hediye ettim" dedi. Bir ekmek fırınında usta olarak çalışan 3 çocuk babası Sait Ceylan (43) ise "Oğlum bir gün elinde bir kitapla gelince şaşırdım. İlk bana hediye etti. Çok gururlandım" dedi.