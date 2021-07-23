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Haberler Yaşam Haberleri Cuma namazı bugün saat kaçta kılınacak? 23 Temmuz'da Ankara, İzmir, İstanbul ve il il cuma namazı saati vakti!
Giriş Tarihi: 23.7.2021 09:17

Cuma namazı bugün saat kaçta kılınacak? 23 Temmuz'da Ankara, İzmir, İstanbul ve il il cuma namazı saati vakti!

Cuma namazı bugün saat kaçta kılınacak? 23 Temmuz'da Ankara, İzmir, İstanbul ve il il cuma namazı saati vakti!

Diyanet İşleri Başkanlığı resmi sitesinde yayınladığı il il namaz vakitleriyle İstanbul, Ankara, İzmir ve diğer tüm iller için "23 Temmuz 2021 Bugün Cuma namazı saat kaçta kılınacak?" sorusuna ait yanıtı verdi. Her hafta Müslümanların bayramı olarak bilinen bu mübarek gün aynı zamanda Kurban Bayramı’nın da son günü olacak. Allah'ın rızasını kazanmak için binlerce Müslüman camilere akın edecek. Bu noktada sabah saatlerinden itibaren vatandaşlar ikamet ettikleri illerde namaz saatlerini öğrenmek amacıyla "23 Temmuz 2021 Cuma namazı saat kaçta okunuyor?" araştırmasına çıktı. İşte Diyanet tarafından yayımlanan İstanbul, Ankara, İzmir ve diğer tüm iller için Cuma namazı saati…

Dün akşam saatlerinden itibaren binlerce kişi Kurban Bayramı'nın son gününde Bugün Cuma namazı saat kaçta okunuyor sorusuna ait yanıtı araştırmaya başladı. İl il yayınlanan namaz saatleri Diyanet İşleri Başkanlığı'nın resmi sitesinde yer alırken her Cuma olduğu gibi bugün de binlerce Müslüman camilere koşacak ve ibadetlerini gerçekleştirecek. Bu noktada "23 Temmuz 2021 Bugün Cuma namazı saat kaçta okunuyor?" sorusunun yanıtı ise Diyanet'in yayınladığı il il Cuma namazı saatleriyle verilmiş oldu.

Cuma namazı bugün saat kaçta kılınacak? Diyanet İl il Cuma namazı saatleri 19 Mart: İşte Ankara, İzmir, İstanbul namaz saatleri

CUMA NAMAZI SAAT KAÇTA?

İSTANBUL: 13:06

ANKARA: 12:50

İZMİR: 13:14

Cuma namazı bugün saat kaçta kılınacak? Diyanet İl il Cuma namazı saatleri 19 Mart: İşte Ankara, İzmir, İstanbul namaz saatleri

CUMA NAMAZI NASIL KILINIR, KAÇ REKATTIR?

Cuma namazı öncelikle dört rekat ilk sünnet, iki rekat farz ve dört rekat son sünnet olmak üzere on rekattır.

Camide öğle namazı vaktinde cemaatle kılınır.

Öncelikle "Niyet ettim Allah rızası için Cuma namazının 2 rekat farzını kılmaya. Uydum hazır olan imama." diye niyet ederiz. Daha sonra "Allahu Ekber" diyerek Tekbir getiririz ve namaza başlarız.

Tekbirden sonra elleri bağlarız ve sessizce Sübhaneke okuruz. Sübhaneke'den sonra bir şey okumayız ve imamı dinleriz.

İmam sureleri bitirdikten sonra "Allahu Ekber" diyerek rükuya gideriz. Rüku'da 3 kere "Sübhane Rabbiye'l-Azim" der ve doğruluruz. Doğrulurken "Semi Allahu li-men hamideh", tam doğrulunca ise "Rabbena leke'l hamd" deriz.

Cuma namazı bugün saat kaçta kılınacak? Diyanet İl il Cuma namazı saatleri 19 Mart: İşte Ankara, İzmir, İstanbul namaz saatleri

Daha sonra "Allahu Ekber" diyerek secdeye gideriz. Secdede 3 kere "Sübhane rabbiyel-a 'ala" deriz. "Allahu Ekber" diyerek dizlerimizin üzerinde otururuz. Tekrar "Allahu Ekber" dedikten sonra yine secdeye gideriz ve 3 kere "Sübhane rabbiyel-a 'la" deriz.

"Allahu Ekber" diyerek secdeden ayağa kalkarız ve ikinci rekata başlarız. Ayağa kalktıktan sonra ellerimizi bağlarız ve hiçbir şey okumadan imamı dinleriz.

Cuma namazı bugün saat kaçta kılınacak? Diyanet İl il Cuma namazı saatleri 19 Mart: İşte Ankara, İzmir, İstanbul namaz saatleri

İmam sureleri bitirdikten sonra "Allahu Ekber" diyerek rükûya gideriz. Rüku'da 3 kere "Sübhane Rabbiye'l-Azim" der ve doğruluruz. Doğrulurken "Semi Allahu li-men hamideh", tam doğrulunca ise "Rabbena leke'l hamd" deriz.

Daha sonra "Allahu Ekber" diyerek secdeye gideriz. Secdede 3 kere "Sübhane rabbiyel-a 'ala" deriz. "Allahu Ekber" diyerek dizlerimizin üzerinde otururuz. Tekrar "Allahu Ekber" dedikten sonra yine secdeye gideriz ve 3 kere "Sübhane rabbiyel-a 'la" deriz.

Cuma namazı bugün saat kaçta kılınacak? Diyanet İl il Cuma namazı saatleri 19 Mart: İşte Ankara, İzmir, İstanbul namaz saatleri

Secdeden kalkarken "Allahu Ekber" diyerek Tahiyyata otururuz ve Ettehiyyatü, Allahumme Salli, Allahumme Barik ve Rabbena dualarını okuruz. Dualar bittikten sonra imamla birlikte önce yüzümüzü sağa çevirir "Es selamu aleyküm ve rahmet'ullah" der selam veririz. Aynı şekilde sola da selam verdikten sonra Cuma namazının farzı tamamlanmış olur.

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Cuma namazı bugün saat kaçta kılınacak? 23 Temmuz'da Ankara, İzmir, İstanbul ve il il cuma namazı saati vakti!
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