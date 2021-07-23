Dağda kaybolan 3 yaşındaki Hazal’ı Mehmetçik buldu

Mardin'in Yeşilli İlçesine bağlı Sancar mahallesinde kaybolan 3 yaşındaki Hazal Capan 4 saat aramadan sonra evinden 4 km uzaklıkta Mehmetçik buldu.

Sancar mahallesinde evinin önünde oynarken kaybolan 3 yaşındaki Hazal Capan, ailesi tarafından jandarmaya haber verildi. Bunun üzerine harekete geçen Jandarma ekipleri bölgede geniş çaplı bir arama başlattı. Jandarma ekipleri kırsal ve ağaçlık bölgede yaptığı arazi taraması sonucu 3 yaşındaki Hazal Capan evinden 4 km uzaklıkta ağaçlık ve dağlık bölgede buldu. Jandarma ekipleri tarafından bulunan Hazal Capan'nın sağlık durumu iyi olduğu belirtildi. Hazal Capan daha sonra ailesine teslim edildi.



Jandarma ekiplerinin gayretli çalışması sayesinde çocuklarına kavuşmanın mutluluğunu yaşayan aile, ikinci bayramı kendilerine yaşatan güvenlik güçlerine teşekkür etti.



Yeşilli İlçe Belediye Başkanı Hayrettin Demir, 3 yaşındaki kızımızın kaybolması ardından çok üzüldüklerini söyledi. Demir," Kolluk kuvvetleri ile sürekli irtibat halinde olduk. Hazal'ın bulunması için Mehmetçiğimiz büyük çaba verdi. Çok şükür Sancar mahallemizde kaybolan 3 yaşındaki Hazal Capan 4 saat sonra kahraman Mehmetçiğimizin gayreti sonucu evinden 4 km uzaklıkta kırsal ve ağaçlık bölgede bulundu. Sağlık durumu çok iyi kızımızı ailesine teslim ettik. Gayretlerinden dolayı Mehmetçiklerimize teşekkür ediyorum. Emeği geçen herkesi de kutluyorum."dedi