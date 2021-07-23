Denizde kaybolan gencin cansız bedenine ulaşıldı

Kocaeli Çayırova İlçesinden ailesi ve arkadaşları ile birlikte kamp yapmak amacıyla Kandıra İlçesi Bağırganlı Plajına gelen Özcan Demir, rüzgarlı hava nedeniyle denize girmenin yasak olmasına rağmen denize girdi.

Dalgalar arasında ilerlerleyen genç, daha sonra bir anda gözden kayboldu. Durumu fark eden arkadaşları ve ailesi hemen ihbarda bulundu. İhbar üzerine bölgede bulunan Kocaeli Sahilleri Su Kazaları Engelleme Merkezi (KOSKEM) ve jandarma ekipleri arama çalışması başlattı. Daha sonra bölgede sahil güvenlik ekipleride çalışmalarda bulundu. Olumsuz hava koşulları nedeniyle akşam saatlerinde durdurulan arama çalışmaları sabah saatlerinde tekrar başladı. Yapılan çalışmalar sonucu gencin cansız bedeni denize girdiği noktanın 1 km ilerisinde bulundu. Ailesi ve yakınları acı haberle sinir krizi geçirirken, cenaze adl,i işlemler için morga kaldırıldı.