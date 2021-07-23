Denize atlayan çift son anda kurtarıldı!

İzmit İlçesi Sekapark mevkiinde önceki gün yaşanan olayda, Emre Y.(23), nişanlısı Cansu Ü.(23) ile buluştu. Çift buluşup bir süre konuştuktan sonra, genç kız bir anda kendisini denize attı. Yanında bulunan ve yüzme bilmeyen nişanlısı Emre Y. ise bir anlık refleks ile genç kızı kurtarmak amacıyla denize atladı.

Denize atlayan çiftin çırpındığını gören vatandaşlar ise hemen yardıma koştu. Sahilde dolaşmakta olan ve cankurtaran olduğu öğrenilen Burak Tomak ile kendisi ile birlikte suya atlayan birkaç vatandaş, çifti son anda boğulmaktan kurtararak denizden rıhtıma kadar çekti.Ardından vatandaşlar tarafından sarkıtılan ipler ile denizden çıkartılan Emre Y. Aşırı su yuttuğu için baygınlık geçirirken, nişanlısı olduğu öğrenilen Cansu Ü. İse gözyaşlarına boğuldu.

Ayrılma tartışmasına tutuşan nişanlı çift denize ölüme atladı | Video

HASTANEYE KALDIRILDILAR

Çevredekilerin ihbarı ile olay yerine gelen itfaiye ve polis ekiplerinin yardımı ike ilk kontrolleri yapılan çift, kontol amaçlı hastaneye kaldırıldı. Denize düştüğü sanılan Cansu Ü'nün aslında nişanlısı ile tartıştığı ve nişanlısının ayrılma kararı ile denize atladığı öğrenildi. Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.