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Giriş Tarihi: 23.7.2021 07:38 Son Güncelleme: 23.7.2021 07:39

Google'ın Doodle Şampiyonası Adası oyunu oyna: Doodle Şampiyonası Ada Oyunları nedir, ödül var mı, nasıl oynanır?

Google'ın Doodle Şampiyonası Adası oyunu oyna: Doodle Şampiyonası Ada Oyunları nedir, ödül var mı, nasıl oynanır?

Dünya çapında en çok tercih edilen arama motoru Google kullanıcılarını bugün doodle şampiyon adası sürprizi ile karşıladı. 2020 Olimpiyatlarını temsilen hazırlanan bu tasarımda kullanıcıları Japon kültüründen gelen detaylar bekliyor. Hazırlanan bu doodle lider panosunda izlenecek dört takımın puanlarına katkıda bulunan 16 bitlik mini bir oyundur. Vatandaşlar bu kapsamda Doodle Şampiyon Adası oyunları nedir, ödül var mı? Şeklindeki sorularına yanıt aramaya başladı. Oyunda kişiler masa tenisi gibi çeşitli etkinliklerde yer alacak. Peki, Doodle Şampiyon Adası nedir? İşte merak edilen o detaylar…

Champion Island Games yani Google'a ait Şampiyon Adası oyunları bugün arama motorunda doodle olarak kullanıcılarının karşısına çıkmasıyla merak edilmeye başlandı. Lucky the Calico Ninja Cat olarak oynarken, Ushi (bir inek), Karasu (bir karga), Inari (bir tilki) veya Kappa (bir Japon kaplumbağası) tarafından temsil edilen Mavi, Kırmızı, Sarı veya Yeşil takımlara katılabilirsiniz. Öte yandan oyunda 7 farklı oyun bulunuyor. Google kullanıcıları Doodle Şampiyon Adası Oyunları nedir? Gibi sorulara yanıt aramaya başladı. İşte 2020 Olimpiyat Oyunları nedeniyle hazırlanan Doodle Şampiyon Adası oyunları hakkında merak edilenler…

Google ana sayfasının eğlenceli yanlarından biri de "Doodlelar". Bunlar genellikle Google logosunun sanatsal versiyonlarıdır, ancak bazen tam gelişmiş oyunlardır. 2021'de gerçekleşecek 2020 Yaz Olimpiyatları için Google yeni bir Doodle'a imza attı.
Tipik olarak, bunlar minimum grafiklere sahip basit tek tıklamalı oyunlardır. Ancak Olimpiyatlar için Google, "Şampiyon Adası"nı başlattı. Bu, şimdiye kadar gördüğümüz en büyük Google Doodle oyunu. Champion Island isimli mini oyun ve keşfedilecek alan içeren bir RPG'dir.

Oyun "Lucky the Ninja Cat" rolündeki sizinle başlıyor. İlk mini oyunu geçtikten sonra bir takıma katılmanız isteniyor. (Kırmızı, Mavi, Sarı veya Yeşil.) Öte yandan hangi takımın kazandığını gösteren küresel bir lider tablosu bulunuyor.

Bir takımınız olduğunda, her sporun "şampiyonlarını" bulmalı ve onlara mini oyunlarda meydan okumalısınız. Bu şampiyon isimler, Japon tarihi ve folklorundan ilham alınarak tasarlanmıştır.Toplamda, masa tenisi, ragbi, koşu, yüzme ve tırmanma dahil olmak üzere yedi mini oyun vardır. Bu oyunların yanı sıra yan görevler ve bulunacak

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Google'ın Doodle Şampiyonası Adası oyunu oyna: Doodle Şampiyonası Ada Oyunları nedir, ödül var mı, nasıl oynanır?
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