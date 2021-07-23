Erdal Göksoy: Tüm ailem toprağın altında, bana nasıl bayram olsun!

İzmir'de, geçen yılki Kurban Bayramının 3'üncü günü, Foça'ya kamp yapmaya giden 9 kişi kaptan Adem Demir (39) tarafından 5 kişi kapasiteli 6.5 metrelik tekneye bindirildi.
Kapasitesinin 2 katı yolcu alan tekne, Hayırsız Ada açıklarında rüzgarın etkisiyle alabora olunca, Şennur Avcı (41), Şermin Özerman (38, çocukları Çınar Ege Göksoy (8), Sarp Göksoy'un (9) ve Elif Naz Özerman (16) hayatını kaybetti.
Olayın ardından tutuklanan tekne kaptanı Adem Demir, 2.5 ay sonra tahliye edildi. 22,5 yıla kadar hapis istemiyle yargılanırken 13 yıl 4 ay hapis cezası verilen Demir, şu ana kadar yakalanamadı.
KİMSE İLE BAYRAMLAŞMADIM
Faciada eşini ve 3 çocuğunu ve eşini kaybeden Erdal Göksoy içini SABAH'a döktü. Acısının hala ilk günkü gibi olduğunu ve olayın üzüntüsünü derinden yaşadığını söyleyen Göksoy, "Kimse ile bayramlaşamadım.
Gelen mesajları bile okumadım. Tüm ailem toprağın altında bana nasıl bayram olsun. 5 kişinin ölümüne neden olan Adem Demir hala yakalanamadı. Bayramda elini kolunu sallayarak geziyor. Bu acımı daha da katlıyor.
ŞAKA UĞRUNA AİLEM GİTTİ
Bu kaza, Adem Demir'in arkadaşına şaka yapmak için teknenin dümenini aniden sağa sola çevirmesi nedeniyle yaşandı. Bir şaka 5 kişinin hayatına mal oldu. Oğlum Sarp'ımın cenazesi 22 gün sonra denizde bulundu.