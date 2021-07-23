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Giriş Tarihi: 23.7.2021 07:33

Erdal Göksoy: Tüm ailem toprağın altında, bana nasıl bayram olsun!

Ceyhan TORLAK Ceyhan TORLAK
Erdal Göksoy: Tüm ailem toprağın altında, bana nasıl bayram olsun!

İzmir'de geçtiğimiz sene Kurban Bayramı'nın 3. günü 5 kişinin öldüğü tekne faciasında eşini ve 3 çocuğunu kaybeden Erdal Göksoy, "Bana bayram gelmedi. Kurban Bayramı'nı kutlayamıyorum. Çünkü geçen sene eşimi ve 3 çocuğunu kaybettim. Ailem toprağın altında bana nasıl bayram olsun. Hayatımın en acı gününü yıldönümü. Psikolojim hala düzelmedi. Sokağa çıkamıyorum. Çalışamıyorum. Günlerim evde eşim ve çocuklarımın fotoğraflardan oluşan anı köşesine bakarak geçiyor. 13 yıl 4 ay ceza alan tekne kaptanı firari durumda. Bayramda elini kolunu sallayarak geziyor. Bu acımı daha da katlıyor" diye konuştu.

İzmir'de, geçen yılki Kurban Bayramının 3'üncü günü, Foça'ya kamp yapmaya giden 9 kişi kaptan Adem Demir (39) tarafından 5 kişi kapasiteli 6.5 metrelik tekneye bindirildi.



Kapasitesinin 2 katı yolcu alan tekne, Hayırsız Ada açıklarında rüzgarın etkisiyle alabora olunca, Şennur Avcı (41), Şermin Özerman (38, çocukları Çınar Ege Göksoy (8), Sarp Göksoy'un (9) ve Elif Naz Özerman (16) hayatını kaybetti.



Olayın ardından tutuklanan tekne kaptanı Adem Demir, 2.5 ay sonra tahliye edildi. 22,5 yıla kadar hapis istemiyle yargılanırken 13 yıl 4 ay hapis cezası verilen Demir, şu ana kadar yakalanamadı.

KİMSE İLE BAYRAMLAŞMADIM

Faciada eşini ve 3 çocuğunu ve eşini kaybeden Erdal Göksoy içini SABAH'a döktü. Acısının hala ilk günkü gibi olduğunu ve olayın üzüntüsünü derinden yaşadığını söyleyen Göksoy, "Kimse ile bayramlaşamadım.



Gelen mesajları bile okumadım. Tüm ailem toprağın altında bana nasıl bayram olsun. 5 kişinin ölümüne neden olan Adem Demir hala yakalanamadı. Bayramda elini kolunu sallayarak geziyor. Bu acımı daha da katlıyor.

ŞAKA UĞRUNA AİLEM GİTTİ

Bu kaza, Adem Demir'in arkadaşına şaka yapmak için teknenin dümenini aniden sağa sola çevirmesi nedeniyle yaşandı. Bir şaka 5 kişinin hayatına mal oldu. Oğlum Sarp'ımın cenazesi 22 gün sonra denizde bulundu.



Ona son bir kez sarılıp öpemedim, koklayamadım. En son Sarp'ı rüyamda gördüm. Rüyamda evimin penceresinden dışarı baktım. Oğlum sokaktaydı. Dedesini sordum. Bana sadece eliyle gittiği yönü işaret etti. Sonra rüya bitti" dedi. 5 kişinin ölümünün bedeli 13 yıl olamaz"

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Erdal Göksoy: Tüm ailem toprağın altında, bana nasıl bayram olsun!
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