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Giriş Tarihi: 23.7.2021 08:34

Ev yandı; kundaklama iddiasıyla eski koca gözaltına alındı

DHA
Ev yandı; kundaklama iddiasıyla eski koca gözaltına alındı

Muğla’nın Marmaris ilçesinde, F.Ö.'nün (30) 3 çocuğuyla birlikte yaşadığı ev, çıkan yangında kullanılmaz hale geldi. Olay öncesi F.Ö.’nün tartıştığı eski eşi H.U. (31), evi kundakladığı iddiasıyla yakalanıp gözaltına alındı.

İlçe merkezine 11 kilometre uzaklıktaki İçmeler Mahallesi Köyiçi mevkiinde oturan F.Ö.'nün evine dün akşam saatlerinde eski eşi H.U. geldi. Burada taraflar arasında tartışma çıktı. H.U. hakaret ve tehditlerde bulunarak evden ayrıldı. F.Ö. de yanına 3 çocuğunu da alarak 50 metre mesafedeki bir akrabasının yanına gitti.

Görgü tanıkların ifadesine göre H.U., saat 01.30 sıralarında yeniden F.Ö.'nün evine geldi. Bahçe kapısından giren H.U., yanıcı bir madde ile evi ateşe verip kaçtı. İhbar üzerine adrese polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekiplerin yaklaşık 1 saatlik müdahalesiyle yangın, kontrol altına alınarak söndürüldü. Müdahale sırasında duman etkilenen bir itfaiye erine ambulansta oksijen tedavisi uygulandı. Evinin yandığını öğrenip gelen, gördüğü manzara karşısında sinir krizi geçiren F.Ö.'ye de sağlık ekipleri müdahale etti.

Yangında ev kullanılmaz hale gelirken, polis ekipleri H.U.'yu yakalayarak gözaltına aldı.

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Ev yandı; kundaklama iddiasıyla eski koca gözaltına alındı
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