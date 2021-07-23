Fethiye'de çalışanlar ile tatilciler arasında kavga! 7 kişi yaralandı

YARALILAR HASTANEYE KALDIRILDI



Çevredekilerin 112 Acil Çağrı Merkezinden yardım istemesi üzerine olay yerine sağlık ve çok sayıda polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen polis ekipleri iki tarafı yatıştırarak ayırdı. Kavgada yaralanan 7 kişi ambulanslar ile ilçedeki hastanelere kaldırıldı. Polis ekipleri olayla ilgili soruşturma başlattı.