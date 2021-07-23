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Giriş Tarihi: 23.7.2021 13:24 Son Güncelleme: 23.7.2021 13:33

Gaziantep'te korkunç olay: Araya girdi hayatını kaybetti...

DHA
Gaziantep'te korkunç olay: Araya girdi hayatını kaybetti...

Gaziantep'te korkunç bir olay gerçekleşti. Yusuf Deveci (49), araya girmek isterken oğlunun kavga ettiği iş arkadaşı Harun Ekinci tarafından kalbinden bıçaklanıp, öldürüldü.

Kan donduran olay, dün gece Nizip ilçesi Fatih Sultan Mahallesi'nde meydana geldi. Dönercide çalışan Ali Osman Deveci (21) ile iş arkadaşı Harun Ekinci arasında çıkan tartışma, kısa sürede bıçaklı kavgaya dönüştü. Olayı duyup gelen Osman Deveci'nin babası Yusuf Deveci, araya girmek istedi.

Bu sırada Harun Ekinci, Deveci'yi kalbinden bıçakladı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla Nizip Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Yusuf Deveci, doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı.

Yusuf Deveci'nin cenazesi, Adli Tıp Kurumu morgunda yapılan otopsinin ardından toprağa verilmek üzere yakınlarına teslim edildi. Olayın ardından kaçan Harun Ekici ise yakalanıp gözaltına alındı.

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Gaziantep'te korkunç olay: Araya girdi hayatını kaybetti...
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