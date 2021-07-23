Genç karikatürist Okan Nasuhoğlu'nun sır ölümünde savcılık devrede! 7 sayfalık mektup inceleniyor

7 SAYFALIK SIR MEKTUPTA GRAFOLOJİ YÖNTEMİ

Yaşanan bu olayın ardından İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturma başlattı. Okan Nasuhoğlu'nun ölümü 'şüpheli' olarak kayıtlara geçti. Dolayısıyla genç karikatüristin intihar mı ettiği yoksa bir cinayete mi kurban gittiği araştırılmaya başlandı. İlk bulgulara göre Nasuhoğlu'nun hemen yanı başında 7 sayfalık bir intihar mektubu bulundu. Mektupta Nasuhoğlu'nun intihar ettiğine dair bir yazı ele alındığı öğrenildi. Savcılık dosyaya intihar mektubunu kendisinin yazıp yazmadığını belirlemek için kendi el örneği bulunan yazıların temin edilmesini istedi. Varsa daha önce yazdığı bir yazı yada resmi dairelerde doldurduğu bir form aracılığıyla intihar mektubunu kendisinin kaleme alıp almadığı netlik kazanacak. Bu mukayese grafoloji yöntemi ile belirlenebilecek.