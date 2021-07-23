Hafta sonu yağmur yağacak mı? Hafta sonu İzmir, Ankara, İstanbul’da yağmur var mı? Cumartesi Pazar hava nasıl olacak?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü yurdun kuzey kesimlerini yağış konusunda uyardı. Artvin ve Rize'de yaşanan şiddetli yağış ve sel felaketlerinin ardından uzmanlar Orta ve Doğu Karadeniz'de şiddetli yağış beklendiğini duyurdu. Bunun üzerine yurdun dört bir yanında vatandaşlar "Bu hafta sonu yağmur yağacak mı, Cumartesi Pazar hava nasıl olacak?" sorularına yanıt aramaya koyuldu. İşte hafta sonu yağmur var mı sorusunun yanıtı ile İzmir, Ankara, İstanbul başta olmak üzere il il hafta sonu hava durumu!
HAFTA SONU HAVA DURUMU
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün güncel uyarılarına göre sıcaklık bu hafta sonu yurdun genelinde mevsim normallerinde seyredecek. Rüzgarın genellikle kuzey, öğle saatlerinden sonra Akdeniz kıyıları ile Güneydoğu Anadolu'da batı ve güneybatı yönlerinden hafif, ara sıra orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor.
Ankara: Az bulutlu ve açık, zaman zaman parçalı bulutlu, 29 derece
İstanbul: Parçalı, yer yer çok bulutlu, aralıklarla yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, 27 derece
İzmir: Az bulutlu ve açık, 34 derece
Adana: Az bulutlu ve açık, kuzey kesimleri zaman zaman parçalı bulutlu, 35 derece
Antalya: Az bulutlu ve açık, zaman zaman iç kesimleri parçalı bulutlu, 32 derece
Samsun: Parçalı ve çok bulutlu, yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, 27 derece
Trabzon: Parçalı ve çok bulutlu, yer yer kuvvetli olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, 28 derece
Erzurum: Az bulutlu, zaman zaman parçalı bulutlu, 29 derece
Diyarbakır: Az bulutlu ve açık, 40 derece
24-25 TEMMUZ HAFTA SONU YAĞMUR VAR MI?
Yurdun kuzey kesimlerinde kuvvetli yağışlar öngörülürken İstanbul'da da gece saatlerinden itibaren gök gürültülü sağanak yağışların etkili olması bekleniyor. Yağışın aralıklarla ve kısa süreli olacağı tahmin ediliyor.
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