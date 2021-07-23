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Giriş Tarihi: 23.7.2021 22:28

Hafta sonu yağmur yağacak mı? Hafta sonu İzmir, Ankara, İstanbul’da yağmur var mı? Cumartesi Pazar hava nasıl olacak?

Hafta sonu yağmur yağacak mı? Hafta sonu İzmir, Ankara, İstanbul’da yağmur var mı? Cumartesi Pazar hava nasıl olacak?

Bayram tatilinin sonuna yaklaşırken, bu hafta sonu yağmur yağacak mı sorusu gündeme geliyor. Tatilin son günleri dolayısıyla pek çok kişi dönüş yoluna çıktı. Trafiğin hava durumundan olumsuz etkilenme ihtimaline karşı Cumartesi Pazar hava nasıl olacak sorusu ile Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün açıklamaları inceleniyor. Yurdun pek çok kesiminde mevsim normallerinin üstünde sıcaklık ve yağış söz konusu olurken Meteoroloji’nin güncel açıklamaları inceleniyor. İşte hafta sonu İzmir, Ankara, İstanbul’da yağmur var mı sorusunun yanıtı ve uzmanların hava durumu uyarıları.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü yurdun kuzey kesimlerini yağış konusunda uyardı. Artvin ve Rize'de yaşanan şiddetli yağış ve sel felaketlerinin ardından uzmanlar Orta ve Doğu Karadeniz'de şiddetli yağış beklendiğini duyurdu. Bunun üzerine yurdun dört bir yanında vatandaşlar "Bu hafta sonu yağmur yağacak mı, Cumartesi Pazar hava nasıl olacak?" sorularına yanıt aramaya koyuldu. İşte hafta sonu yağmur var mı sorusunun yanıtı ile İzmir, Ankara, İstanbul başta olmak üzere il il hafta sonu hava durumu!

HAFTA SONU HAVA DURUMU

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün güncel uyarılarına göre sıcaklık bu hafta sonu yurdun genelinde mevsim normallerinde seyredecek. Rüzgarın genellikle kuzey, öğle saatlerinden sonra Akdeniz kıyıları ile Güneydoğu Anadolu'da batı ve güneybatı yönlerinden hafif, ara sıra orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor.

Ankara: Az bulutlu ve açık, zaman zaman parçalı bulutlu, 29 derece

İstanbul: Parçalı, yer yer çok bulutlu, aralıklarla yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, 27 derece

İzmir: Az bulutlu ve açık, 34 derece

Adana: Az bulutlu ve açık, kuzey kesimleri zaman zaman parçalı bulutlu, 35 derece

Antalya: Az bulutlu ve açık, zaman zaman iç kesimleri parçalı bulutlu, 32 derece

Samsun: Parçalı ve çok bulutlu, yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, 27 derece

Trabzon: Parçalı ve çok bulutlu, yer yer kuvvetli olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, 28 derece

Erzurum: Az bulutlu, zaman zaman parçalı bulutlu, 29 derece

Diyarbakır: Az bulutlu ve açık, 40 derece

24-25 TEMMUZ HAFTA SONU YAĞMUR VAR MI?

Yurdun kuzey kesimlerinde kuvvetli yağışlar öngörülürken İstanbul'da da gece saatlerinden itibaren gök gürültülü sağanak yağışların etkili olması bekleniyor. Yağışın aralıklarla ve kısa süreli olacağı tahmin ediliyor.

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Hafta sonu yağmur yağacak mı? Hafta sonu İzmir, Ankara, İstanbul’da yağmur var mı? Cumartesi Pazar hava nasıl olacak?
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