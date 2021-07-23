Hafta sonu yağmur yağacak mı? Hafta sonu İzmir, Ankara, İstanbul’da yağmur var mı? Cumartesi Pazar hava nasıl olacak?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü yurdun kuzey kesimlerini yağış konusunda uyardı. Artvin ve Rize'de yaşanan şiddetli yağış ve sel felaketlerinin ardından uzmanlar Orta ve Doğu Karadeniz'de şiddetli yağış beklendiğini duyurdu. Bunun üzerine yurdun dört bir yanında vatandaşlar "Bu hafta sonu yağmur yağacak mı, Cumartesi Pazar hava nasıl olacak?" sorularına yanıt aramaya koyuldu. İşte hafta sonu yağmur var mı sorusunun yanıtı ile İzmir, Ankara, İstanbul başta olmak üzere il il hafta sonu hava durumu!

HAFTA SONU HAVA DURUMU

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün güncel uyarılarına göre sıcaklık bu hafta sonu yurdun genelinde mevsim normallerinde seyredecek. Rüzgarın genellikle kuzey, öğle saatlerinden sonra Akdeniz kıyıları ile Güneydoğu Anadolu'da batı ve güneybatı yönlerinden hafif, ara sıra orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor.