Hatay’da silahlı kavga: 1 ölü

Olay, Dörtyol ilçe merkezinde meydana geldi. Y.G. isimli şahıs husumetli olduğu B.E. isimli tartışmaya başladı. Tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Y.G. aracından aldığı pompalı tüfekle B.E.'yi vurdu. Y.G. olay yerinden kaçarken, çevredekilerin ihbarıyla olay yerine gelen sağlık ekipleri ilk müdahalenin ardından B.E.'yi Dörtyol Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Tedavi altına alınan B.E., yapılan tüm müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Olayla ilgili soruşturma başlatan polis ekipleri, Y.G.'nin Osmaniye'de olduğu bilgisine ulaştı. Osmaniye Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı Cinayet Büro Amirliği ekipleri, yaptıkları teknik ve fiziki takibin ardından Y.G.'yi saklandığı evde yakaladı.Y.G. emniyetteki işlemlerinin ardından Dörtyol İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi.