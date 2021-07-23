Hatay’ın ana vatana katılışının 82. yılında 82 metrelik künefe

Dünyanın en uzun künefesini hazırlayan künefe ustası Mehmet Kürşat Bayraktar, künefeyi 15 personelle bir hafta boyunca çalışarak hazırladıklarını belirterek, "Hatay'ımızın meşhur künefesi her yıl olduğu gibi bu yılda festivalimize renk kattı. Bu yıl Hatay'ımızın ana vatana katılışının 82. yıl dönümü nedeniyle 82 metre uzunluğunda künefe yaptık. Her yıl künefemizin uzunluğu bir metre daha artıyor. Künefe şöleni artık bizim için geleneksel hale geldi. Halkımızda teveccüh gösterip şölenimize katılıyor. Yöremizin künefesini yiyerek ağızlarını tatlandırıyorlar. Bu yıl künefemize 910 kilo kadayıf, 610 kilogram peynir, 225 kilogram tereyağı, 100 kiloya yakın şeker ve fıstık kullanarak dünyanın en uzun künefesini yaptık. Vatandaşlarımıza afiyet şeker olsun dedi.



VATANDAŞLARA İKRAM ETTİLER



Hatay'ın ana vatana katılışının 82. yıl dönümü etkinleri çerçevesinde hazırlanan künefe şöleni Antakya Atatürk Parkında gerçekleşti. Gerçekleştirilen şölene katılan Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Adnan Özkaya, Hatay milletvekili Mehmet Güzelmansur, vatandaşlara künefe ikram etti.

82 metrelik künefenin etrafında uzun kuyruklar oluşturan vatandaşlar, alınan önlemler sayesinde rahat rahat künefelerini alarak, çoluk çocuk ağızlarını tatlandırdılar.



KÜNEFENİN BOYU HER YIL BİR METRE ARTIYOR



Etkinlikte konuşan Hatay Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Adnan Özkaya, "Hatay'ın ana vatana katılışın 81. Yıldönümünde 81 metrelik künefe yaptıklarını belirterek, "Bu sene Hatay'ımızın Ana vatana katılışının 82. Yıldönümü. Bu senede 82 metrelik künefe yaptık. Son 11 yıldır künefeyi her yıl bir metre arttırıyoruz. Künefe şölenimize katılan vatandaşlarımıza şükranlarımızı sunuyoruz. Hatay'ın Ana vatana katılışının 82. Yıldönümü kutlu olsun." diye konuştu.