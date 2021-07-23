Husumetlisini vurup kaçtı

Gölcük İlçesi Değirmendere Yalı Mahallesi Leyla Atakan Caddesi üzerinde, akşam saatlerinde meydana gelen olayda, aralarında henüz öğrenilemeyen bir nedenden dolayı husumet bulunan Umut S. İle Murat E. Birbirleri ile karşılaştı.

İkili arasında sözlü olarak başlayan ve kavgaya dönüşen tartışma esnasında Umut S. Üzerinde taşıdğı silahı çıkartarak art arda 3 el ateş etti. Murat E. bacağından yaralanarak kanlar içerisinde yerde kalırken, Umus S. olay yerinden hızla uzaklaştı.

Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine gelen 112 ekipleri, yaralanan Murat E.'yi alarakyaptıkları ilk müdahale sonrası Gölcük Necati Çelik Devlet Hastanesine götürdü. Polis olayı gerçekleştiren ve olay yerinden kaçan Umut S.'yi yakalamak için geniş çaplı soruşturma başlattı.