İstanbul'da fuhuş operasyonu: Kod adı Mayk! Eşini pazarlamış...

Geçtiğimiz günlerde İstanbul'da fuhuş yaptığı gerekçesiyle gözaltına alınan Özbekistan uyruklu Mokhira K. isimli genç kadın, Silivri Geri Gönderme Merkezine gönderildi. İfadesi alınan 22 yaşındaki genç kadın, kendisine zorla fuhuş yaptırıldığını iddia etti. Pasaportuna el konulduğunu ve fuhuş yapmak istemediğini söylediğinde darp edildiğini belirten genç kadının Türkiye'ye gelmesini sağlayan İsmet P. isimli şahıs tarafından zorla tutulduğu tespit edildi. P.'nin liderliğine kurulan bir örgütün birden fazla kadına fuhuş yaptırdığı tespit edilince örgüt teknik ve fiziki takibe alındı.

KOD ADI 'MAYK'



'Mayk' kod adını kullanan İsmet P.'nin Şişli'de bir daireyi kiralayarak örgüt adına kullandığı ortaya çıktı. Şişli Emniyet Müdürlüğü tarafından geçtiğimiz günlerde yapılan operasyonda İsmet P. ve kardeşi Fatma P.'nin de aralarında bulunduğu çok sayıda örgüt üyesi gözaltına alınırken aralarında yabancı uyruklu kadınların bulunduğu mağdurlar örgütün elinden kurtarıldı.

TAPELERDE ŞOKE EDİCİ DETAY



İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından suç işlemek amacıyla kurulan örgüte üye olma, insan ticareti ve fuhuşa aracılık etme suçlarından tutuklanan 6 örgüt üyesinin tepelerinde ise şoke eden bir detay ortaya çıktı. Özel bir hastanede sağlık görevlisi olarak çalışan Sedat T. isimli bir adamın eşini pazarlaması için örgüt lideri İsmet P.'ye teklifte bulunduğu ve ikilinin yaptığı anlaşma karşılığında sağlık görevlisinin eşinin birden fazla kez fuhuş yaparak para kazandığı ortaya çıktı. Gözaltına alınan sağlık görevlisi, fuhşu reddederek yanlış anlaşıldığını beyan etti.

EŞİNİN VİDEOLARINI GÖNDERMİŞ



Adli kontrol şartıyla serbest bırakılan Sedat T.'nin evinde yapılan aramada el konulan dijital materyalleri incelemeye alındı. İncelemede, 38 yaşındaki genç adamın eşinin başkalarıyla cinsel ilişki yaşaması için tanıdıklarına talepkâr mesajlar gönderdiği, eşinin cinsel görüntülerinin yer aldığı binlerce video görüntüsünü göndererek örgüt ile bu şekilde irtibatı olduğu ve birden fazla eylemi tespit edildi. Para karşılığı eşine fuhuş yaptırdığı tespit edilen Sedat T.'nin örgüt lideri İsmet P. ile yaptığı telefon görüşmesinde belirlenen eylemleri nedeniyle hakkında soruşturma başlatıldı. Sedat T.'nin eşinin fuhuş mağduru olarak yer aldığı soruşturma sürüyor.

FUHUŞ ÖRGÜTÜNE DARBE



Fuhuş için kurulan örgütün zincirleme şekilde cebir ve tehdit kullanarak, kişinin çaresizliğinden yararlanarak mağdur kadınlar üzerinden para kazandığı, fuhuş organizasyonları ve kontrolünü yaparak suç işlediği gerekçesiyle 6 şüphelinin yer aldığı bir dava açıldı. İstanbul Ağır Ceza Mahkemesine gönderilen iddianamede sağlık görevlisi Sedat T.'nin soruşturmasının ayrı yürütülmesine karar verildi.