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Giriş Tarihi: 23.7.2021

İzmir’de bir saatte 47 deprem oldu

Ceyhan TORLAK Ceyhan TORLAK
AFAD'dan yapılan açıklamaya göre, Ege Denizi'nde İzmir'in Karaburun ilçesi açıklarında, dün saat 04.20'de 4.2 büyüklüğünde deprem meydana geldi. 23 kilometre derinlikte gerçekleşen depremin merkez üssü Karaburun'a 40.94 kilometre uzaklıkta. Aynı bölgede saat 03.48'de 4 büyüklüğünde bir deprem daha meydana gelirken, önceki saatlerde ise iki kez 3.6, birer kez ise 3.5 ve 3.7 büyüklüklerinde deprem oldu. Bölgede son 1 haftada 122, son 1 saatte ise 47 adet depremin meydana geldiği söylendi. Depremleri değerlendiren Prof. Dr. Ahmet Ercan "Bölge 6.8-6.9 büyüklüğünde bir depreme gebe" dedi.
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İzmir’de bir saatte 47 deprem oldu
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