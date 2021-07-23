‘Kasap, doğranması için verdiğim eti, eksik ve kokmuş teslim etti’ deyip şikayetçi oldu



Doğraması için kasaba verdikleri etleri geri aldıkları sırada çok yoğun bir koku hissettiklerini ifade eden Erkan Tokuç, şunları söyledi:

"Bu bayram hem kendime hem de eşime kurban kestim. Bir hissem 45 kiloydu, diğer hissem 75 kiloydu. Bu etlerin iyi bir şekilde işlenmesi için her sene olduğu gibi bu sene de kasaba götürdüm. Her sene gittiğim kasapta çok fazla sıra olunca ben de bir arkadaşımın önerisi üzerine başka bir kasaba götürdüm. İki tane kova halinde götürmüştüm, bıraktım etlerimi ve nasıl istediğimi belirttim. Ertesi gün gelip almamı istedi. Etleri almaya gittiğim zaman bana etleri yıkayıp yıkamadığımızı sordu. Ben de yıkamadığımızı söyledim. Etleri otomobilime koyduğum sırada bir koku hissettim ama ne olduğunu anlayamadım. Daha sonra 300 metre ileride bir daha arabadan durup indiğim zaman iyice şüphelendim ve arkadaşıma da koklamasını söyledim. Kötü bir koku olduğunu hissedince etleri tekrar götürdük."