Kayıp Onur’dan acı haber geldi

Kırıkkale Üniversitesi Tıp Fakültesi
öğrencisi olan Onur Alp Eker'den (20) acı haber geldi. Kaçan kurbanlık koyunu bulmak için evden ayrıldıktan sonra bir daha haber alınamayan Onur, 3 gün sonra ölü olarak bulundu.
Tıp fakültesi öğrencisi Onur Eker, bayram tatili için annesiyle birlikte Pursaklar
'da oturan dedesi Zühtü Erdoğan'ın (65) yanına gitti. Onur Eker ve dedesi, bayramın birinci günü öğle saatlerinde kurbanlık koyunu kesmek için ahırdan çıkardı. Bu sırada kurbanlık koyun dağlık alana doğru kaçtı. Onur ve dedesi, koyunun peşinden gitti.
Dede Zühtü Erdoğan, geri dönerek kamyonetini alıp koyunun önüne geçmek için farklı bir yoldan gitti. Onur Eker ise dağlık alanda koyunla birlikte kayboldu. Erdoğan'ın yakınlarıyla yaptığı aramadan sonuç alınamayınca polis ve jandarmaya haber verildi. Arama - kurtarma ekipleri, bayramın ilk günü saat 15.00'ten itibaren arama faaliyeti başlattı. Gece geç saatlere kadar süren aramalarda kaybolan Onur Eker bulunamadı.
Bayramın ikinci günü sabahın ilk ışıklarıyla birlikte yeniden arama çalışması başlatılırken, havadan helikopter destekli yapılan çalışmalarda termal kamera ve drone kullanıldı. Eker'in bulunması için önceki gece geç saatlerde ara verilen çalışmalara dün sabah yeniden başlandı. Ekipler, Eker'in kaybolduğu alandaki çalışmalara havadan ve karadan devam ederken, akşam saatlerinde arama çalışmalarına katılan Sirkeli Mahallesi sakinleri, Çalseki mevkiinde kurumuş bir dere yatağında yüzüstü yatar vaziyette Eker'in cansız bedenini buldu. Eker'in, kaybolmadan önce güvenlik kamerasına yansıyan son görüntülerinin olduğu bölgeye yakın bir yerde bulunduğu öğrenildi.