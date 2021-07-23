Kızını öldürüp evi ateşe verdi

İstanbul Esenler
'de Hamdi Üzbaş, 20 yaşındaki öz kızı Zeynep Üzbaş'ı boğarak öldürdü. Olayın şokuyla cinnet getiren 40 yaşındaki baba, önce kendi bileklerini kesti ardından da evi ateşe verdi. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri, alevleri söndürmek üzere girdikleri evde genç kızın cansız bedeniyle karşılaştı. Korkunç olay, Esenler Fatih Mahallesi 245. Sokak'ta sabah saatlerinde meydana geldi. İddiaya göre 4 katlı binanın giriş katında yaşayan Sevgi Üzbaş, 10 yaşındaki oğlu Ayaz Üzbaş'ı da alarak bayramlaşmak üzere yakınlarının evine gitti. Bu sırada evde bulunan baba Hamdi Üzbaş, 20 yaşındaki üniversite öğrencisi kızı Zeynep Üzbaş'ın odasına girdi.
KORKUNÇ MANZARA
Restoran çalışanı baba Üzbaş, henüz belirlenemeyen bir nedenle kızını boğarak öldürdü. Krize giren baba Üzbaş, kendi bileklerini kesti ve evi ateşe verdi. Daireden dumanlar yükseldiğini gören mahalle sakinleri durumu hemen itfaiye ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine çalışma başlatan itfaiye ekipleri, yangını söndürmek için camları kırarak girdiği evde vahşetle karşılaştı. Ekipler önce genç kızın cansız bedeniyle, ardından da bilereklerini keserek intihara kalkışan babayla karşılaştı. Kanlar içindeki baba, hastaneye kaldırıldı. Talihsiz kızın cansız bedeni ise otopsi için Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı. Polisin yaşanan olaya ilişkin incelemesi devam ediyor.
AİLESİ FERYAT ETTİ
Zeynep Üzbaş'ın ölüm haberini alan kardeşi Ayaz ve annesi Sevgi Üzbaş, evlerinin önüne gelerek feryat etti. Minik Ayaz, "Canım ablam, sensiz nasıl yaşarım" diyerek gözyaşlarına boğulurken, acılı annenin "Canım Zeyno'm, üniversite diplomasını alacaktı" şeklindeki yakarışları ise yürekleri dağladı. Baba Hamdi Üzbaş'ın bir süredir maddi sıkıntılar yaşadığı ve bu nedenle psikolojisinin iyi olmadığı iddia edildi.